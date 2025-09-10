La Global Sumud Flotilla ha riportato un secondo sospetto attacco con droni contro una delle sue imbarcazioni, mentre il convoglio di aiuti si prepara a partire dalla Tunisia verso Gaza, sotto assedio.
"Un'altra barca è stata colpita in un sospetto attacco con droni. Nessun ferito segnalato. Seguiranno aggiornamenti," ha annunciato la flottiglia su Instagram martedì.
L'attivista Leila Hegazy ha descritto l'attacco alla nave Alma durante il cambio turno. "Questo è il secondo attacco con droni contro una delle barche."
"Speriamo che non diventi un evento notturno, perché stanno giocando molti giochi," ha aggiunto Hegazy.
Un altro attivista ha assistito all'attacco di persona, affermando di aver visto il drone "letteralmente proprio sopra, forse a sei metri" prima che causasse un incendio.
"Abbiamo suonato l'allarme. Abbiamo urlato. Avevamo i tubi pronti, e l'incendio è stato spento in due minuti," ha raccontato.
Durante una diretta streaming, un attivista ha dichiarato che non ci sono stati danni strutturali significativi dopo un primo esame, e che tutti a bordo erano al sicuro.
"Due notti di fila. Non è una coincidenza. Non è un incidente. Questa è una minaccia alla missione, ed è una minaccia seria che stiamo prendendo molto sul serio," ha detto.
'Tattica di intimidazione'
L'attivista ha affermato che si tratta di una "chiara tattica di intimidazione" per "spaventare le persone e impedire loro di salire a bordo delle imbarcazioni domani."
"Non ci faremo scoraggiare," ha aggiunto.
La flottiglia aveva precedentemente riportato martedì che la sua nave principale, la "Family Boat," era stata colpita da un sospetto drone al largo della costa tunisina.
La Global Sumud Flotilla, il cui nome deriva dalla parola araba che significa "fermezza," è composta da oltre 50 navi che trasportano persone provenienti da vari paesi, inclusi medici, giornalisti e attivisti.
Circa 150 attivisti, tra cui tunisini, turchi e altri provenienti da Europa, Africa e Asia, stanno partecipando all'iniziativa.
La flottiglia è partita da Barcellona a fine agosto insieme a un altro gruppo proveniente da Genova, Italia, ed è previsto che lasci la Tunisia mercoledì per Gaza.
L'iniziativa mira a sfidare il blocco israeliano e a consegnare aiuti umanitari all'enclave.
Il sistema di classificazione integrata della sicurezza alimentare (IPC), sostenuto dalle Nazioni Unite, ha riportato il 22 agosto che la fame ha colpito il nord di Gaza e ha avvertito che potrebbe diffondersi mentre il blocco israeliano continua.
Israele ha ucciso quasi 65.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, nel suo genocidio a Gaza dall'ottobre 2023.
Ha ridotto la maggior parte dell'enclave in rovine, sfollando praticamente tutta la popolazione.
Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.