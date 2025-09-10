La Global Sumud Flotilla ha riportato un secondo sospetto attacco con droni contro una delle sue imbarcazioni, mentre il convoglio di aiuti si prepara a partire dalla Tunisia verso Gaza, sotto assedio.

"Un'altra barca è stata colpita in un sospetto attacco con droni. Nessun ferito segnalato. Seguiranno aggiornamenti," ha annunciato la flottiglia su Instagram martedì.

L'attivista Leila Hegazy ha descritto l'attacco alla nave Alma durante il cambio turno. "Questo è il secondo attacco con droni contro una delle barche."

"Speriamo che non diventi un evento notturno, perché stanno giocando molti giochi," ha aggiunto Hegazy.

Un altro attivista ha assistito all'attacco di persona, affermando di aver visto il drone "letteralmente proprio sopra, forse a sei metri" prima che causasse un incendio.

"Abbiamo suonato l'allarme. Abbiamo urlato. Avevamo i tubi pronti, e l'incendio è stato spento in due minuti," ha raccontato.

Durante una diretta streaming, un attivista ha dichiarato che non ci sono stati danni strutturali significativi dopo un primo esame, e che tutti a bordo erano al sicuro.

"Due notti di fila. Non è una coincidenza. Non è un incidente. Questa è una minaccia alla missione, ed è una minaccia seria che stiamo prendendo molto sul serio," ha detto.

'Tattica di intimidazione'

L'attivista ha affermato che si tratta di una "chiara tattica di intimidazione" per "spaventare le persone e impedire loro di salire a bordo delle imbarcazioni domani."