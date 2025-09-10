Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato gli Stati Uniti di voler rubare il petrolio, il gas e l'oro del suo Paese, respingendo come un pretesto il motivo dichiarato da Washington per il recente dispiegamento militare nei Caraibi.
"Stanno cercando molte cose. Stanno cercando petrolio, non il traffico di droga," ha dichiarato Maduro durante un'intervista con l'ex presidente ecuadoriano di sinistra Rafael Correa.
"Il Venezuela possiede la principale riserva di petrolio al mondo e la quarta riserva di gas, proprio nei Caraibi, dove queste persone stanno comandando la flotta, e il Venezuela ha quella che potrebbe essere la prima riserva d'oro al mondo," ha aggiunto.
Le accuse, fatte sul canale russo RT in un nuovo episodio del programma televisivo “Conversando con Correa,” arrivano in un momento di crescenti tensioni tra Caracas e Washington a causa di un dispiegamento navale ordinato dagli Stati Uniti nei Caraibi, in acque vicine al Venezuela.
Il governo statunitense sostiene che lo scopo del dispiegamento sia un'operazione anti-droga.
"È così che l'impero americano sta giocando un ruolo pericoloso per la nostra regione, ma anche per loro stessi," ha dichiarato Maduro.
‘Piano di guerra’
"Tirano fuori le loro storie da Hollywood, dove Maduro è il cattivo del film e loro sono i buoni. Cercano di usare l'intimidazione militare per difendere i loro interessi di estrema destra e imperialisti."
Maduro ha anche accusato gli Stati Uniti di avere un "piano di guerra" per "forgiare la loro egemonia" nel mondo, un obiettivo che ha definito "impossibile."
Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono "il centro mondiale del traffico di droga" e gestiscono "tutto il traffico di droga in Sud America e nel mondo," avvertendo che le vere mafie e i cartelli si trovano negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno dispiegato otto navi militari con missili e un sottomarino a propulsione nucleare nei Caraibi e la scorsa settimana hanno ordinato l'invio di caccia F-35 a una base aerea a Porto Rico.
"Stanno puntando 1.200 missili contro le nostre teste," ha avvertito Maduro.
In risposta alla presenza navale statunitense, il Venezuela ha mobilitato le proprie navi, arruolato milioni di miliziani e dispiegato una "risorsa speciale" di presenza militare in cinque regioni del paese situate sulle coste caraibiche e atlantiche.