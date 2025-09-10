"Tirano fuori le loro storie da Hollywood, dove Maduro è il cattivo del film e loro sono i buoni. Cercano di usare l'intimidazione militare per difendere i loro interessi di estrema destra e imperialisti."

Maduro ha anche accusato gli Stati Uniti di avere un "piano di guerra" per "forgiare la loro egemonia" nel mondo, un obiettivo che ha definito "impossibile."

Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono "il centro mondiale del traffico di droga" e gestiscono "tutto il traffico di droga in Sud America e nel mondo," avvertendo che le vere mafie e i cartelli si trovano negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno dispiegato otto navi militari con missili e un sottomarino a propulsione nucleare nei Caraibi e la scorsa settimana hanno ordinato l'invio di caccia F-35 a una base aerea a Porto Rico.

"Stanno puntando 1.200 missili contro le nostre teste," ha avvertito Maduro.

In risposta alla presenza navale statunitense, il Venezuela ha mobilitato le proprie navi, arruolato milioni di miliziani e dispiegato una "risorsa speciale" di presenza militare in cinque regioni del paese situate sulle coste caraibiche e atlantiche.