Il mio libro “A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After 370” è stato inserito nella lista di 25 libri vietati dal Dipartimento degli Interni di Jammu e Kashmir sotto il Lieutenant Governor, un funzionario nominato dal governo indiano.
Non è la prima volta che libri vengono vietati in India, ma questo caso è particolarmente grave.
Venticinque libri sono stati presi di mira con motivazioni vaghe e inconsistenti, su una scala senza precedenti. Questo non solo rappresenta una testimonianza scioccante della censura sfacciata del governo, ma riflette anche la realtà distopica del Kashmir.
Secondo la notifica ufficiale, i libri vietati stanno “giocando un ruolo critico nel fuorviare i giovani, glorificare il terrorismo e incitare alla violenza contro lo Stato indiano”. Aggiunge che i libri identificati sono stati trovati a “incitare il secessionismo e mettere in pericolo la sovranità e l'integrità dell'India”. Queste affermazioni sono fuorvianti e basate su capricci, non su prove.
Affermazioni ufficiali fuori luogo
Nessuna di queste opere glorifica il terrorismo o promuove un'agenda nascosta, come sostiene il governo. La maggior parte di questi libri è pubblicata da case editrici rinomate, che certamente non pubblicano materiale casuale senza garantire che la ricerca e le prove fornite per ogni affermazione siano approfondite.
In particolare nel caso del Kashmir, che è stato uno degli spazi più contestati, gli editori sono estremamente cauti e spesso aggiungono un doppio livello di controllo.
Il mio lavoro è il risultato di oltre due anni di ricerca, autenticazione e scrittura. Una narrazione giornalistica sul Kashmir dopo la perdita del suo status speciale e della sua statualità nel 2019, basata su fonti di dominio pubblico, interviste e lavoro sul campo, oltre all'analisi delle nuove leggi e politiche, del contesto storico e di come queste influenzano le persone sul territorio.
Poiché era critico nei confronti dello Stato ed è stato scritto in un periodo in cui il governo indiano aveva iniziato a intensificare il suo controllo autoritario sul Kashmir, mostrando l'intolleranza dello Stato verso qualsiasi dissenso o contro-narrazione, Harper Collins India, il mio editore, ha trattato la regione come ancora più sensibile.
Gli editori hanno implementato rigorosi protocolli di verifica dei fatti e molteplici fasi di revisione, con ogni affermazione documentata e verificata accuratamente.
Il mio libro ha superato tre estenuanti controlli legali, con gli editori che hanno verificato ogni affermazione rispetto alle prove prima di approvare la pubblicazione.
Il libro è stato scritto per mettere a disposizione del pubblico la verità sulle affermazioni del governo sul Kashmir, mentre si metteva a tacere ogni voce di dissenso, si prendevano di mira i giornalisti, si eliminavano gli spazi della società civile e si reprimeva l'attivismo politico. Questo è stato attuato trasformando il Kashmir, geograficamente ridotto e politicamente retrocesso a Territorio dell'Unione, in uno stato di polizia e di sorveglianza.
Come molti altri libri nella lista, che costituivano un archivio significativo sulla storia e la politica del Kashmir, il mio libro documentava il periodo contemporaneo, colmando il vuoto di informazioni e conoscenze sulla regione in assenza di reportage mediatici.
Alcuni di questi libri vietati includono opere di scrittori noti come Arundhati Roy, così come di autorità accademiche sul Kashmir come A.G. Noorani, Sumantra Bose, Christopher Snedden e Victoria Schofield, le cui opere rigorosamente ricercate sono imprescindibili per studiosi e accademici che lavorano sul Kashmir.
Se tali libri fossero spinti in un buco nero, sarebbe impossibile comprendere una visione completa, stratificata e sfumata di una delle regioni più travagliate del mondo.
Nessuna prova, solo contraddizioni
La criminalizzazione dei 25 libri su basi fragili e vaghe è un'ingiustizia grave non solo per gli autori, ma anche per il patrimonio di conoscenze a cui questi libri contribuiscono.
La notifica menziona accuse nebulose di promozione di “false narrazioni” e “secessionismo” senza fornire prove specifiche o definizioni chiare di cosa costituisca tali violazioni.
Giustifica il divieto sulla base di indagini, ma non offre né un'analisi dettagliata né esempi concreti di come questi libri, nel loro insieme, alcuni passaggi o alcune parole promuovano gli obiettivi dichiarati.
Se non fosse una questione così seria, sarebbe quasi ironico vedere il governo contraddire la propria narrazione di normalità e pace vietando letteratura che considera fonte di potenziale disturbo alla pace.
Mentre il divieto convalida il controllo autoritario del governo indiano, in violazione delle disposizioni costituzionali indiane sulla libertà di espressione, espone anche le sue affermazioni ipocrite sull'India come ‘madre della democrazia’.
Conseguenze di vasta portata
L'obiettivo ovvio del divieto è molteplice.
Si inserisce perfettamente nel modello dell'attuale governo nazionalista indù di controllare la narrazione attraverso cancellazioni in tutta l'India, come dimostrato dalla rimozione indiscriminata di contenuti dai programmi scolastici e universitari, così come dal controllo ferreo sul Kashmir sotto un'eccessiva militarizzazione, sorveglianza e coercizione, come dimostrato dal silenziamento virtuale dei media e dalla trasformazione dei giornali locali in opuscoli pubblicitari del governo.
L'obiettivo è anche quello di inviare un messaggio inquietante: solo la versione della storia e della politica approvata dal governo è accettabile, nessun dissenso o contro-narrazione è legittimo, e tutta la conoscenza e l'informazione devono essere eliminate.
La notifica che richiede il divieto e la confisca di tutti i libri vietati è tanto una minaccia per coloro che leggono e conservano libri per saziare la loro sete di conoscenza quanto lo è per gli scrittori e gli studiosi desiderosi di ricercare e scrivere.
Tali divieti possono sembrare insensati nel mondo digitale di oggi, dove la cancellazione assoluta della parola scritta e parlata è impossibile. Tuttavia, hanno conseguenze profonde e dannose, poiché instillano la paura della ricerca, dell'accademia e della conoscenza, portando a generazioni che esiteranno a scrivere, leggere e quindi pensare.
Nessuna grande nazione si forma riducendo i propri cittadini a entità disinformate prive della capacità di pensare.