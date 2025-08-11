Il mio libro “A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After 370” è stato inserito nella lista di 25 libri vietati dal Dipartimento degli Interni di Jammu e Kashmir sotto il Lieutenant Governor, un funzionario nominato dal governo indiano.

Non è la prima volta che libri vengono vietati in India, ma questo caso è particolarmente grave.

Venticinque libri sono stati presi di mira con motivazioni vaghe e inconsistenti, su una scala senza precedenti. Questo non solo rappresenta una testimonianza scioccante della censura sfacciata del governo, ma riflette anche la realtà distopica del Kashmir.

Secondo la notifica ufficiale, i libri vietati stanno “giocando un ruolo critico nel fuorviare i giovani, glorificare il terrorismo e incitare alla violenza contro lo Stato indiano”. Aggiunge che i libri identificati sono stati trovati a “incitare il secessionismo e mettere in pericolo la sovranità e l'integrità dell'India”. Queste affermazioni sono fuorvianti e basate su capricci, non su prove.

Affermazioni ufficiali fuori luogo

Nessuna di queste opere glorifica il terrorismo o promuove un'agenda nascosta, come sostiene il governo. La maggior parte di questi libri è pubblicata da case editrici rinomate, che certamente non pubblicano materiale casuale senza garantire che la ricerca e le prove fornite per ogni affermazione siano approfondite.

In particolare nel caso del Kashmir, che è stato uno degli spazi più contestati, gli editori sono estremamente cauti e spesso aggiungono un doppio livello di controllo.

Il mio lavoro è il risultato di oltre due anni di ricerca, autenticazione e scrittura. Una narrazione giornalistica sul Kashmir dopo la perdita del suo status speciale e della sua statualità nel 2019, basata su fonti di dominio pubblico, interviste e lavoro sul campo, oltre all'analisi delle nuove leggi e politiche, del contesto storico e di come queste influenzano le persone sul territorio.

Poiché era critico nei confronti dello Stato ed è stato scritto in un periodo in cui il governo indiano aveva iniziato a intensificare il suo controllo autoritario sul Kashmir, mostrando l'intolleranza dello Stato verso qualsiasi dissenso o contro-narrazione, Harper Collins India, il mio editore, ha trattato la regione come ancora più sensibile.

Gli editori hanno implementato rigorosi protocolli di verifica dei fatti e molteplici fasi di revisione, con ogni affermazione documentata e verificata accuratamente.

Il mio libro ha superato tre estenuanti controlli legali, con gli editori che hanno verificato ogni affermazione rispetto alle prove prima di approvare la pubblicazione.

Il libro è stato scritto per mettere a disposizione del pubblico la verità sulle affermazioni del governo sul Kashmir, mentre si metteva a tacere ogni voce di dissenso, si prendevano di mira i giornalisti, si eliminavano gli spazi della società civile e si reprimeva l'attivismo politico. Questo è stato attuato trasformando il Kashmir, geograficamente ridotto e politicamente retrocesso a Territorio dell'Unione, in uno stato di polizia e di sorveglianza.

Come molti altri libri nella lista, che costituivano un archivio significativo sulla storia e la politica del Kashmir, il mio libro documentava il periodo contemporaneo, colmando il vuoto di informazioni e conoscenze sulla regione in assenza di reportage mediatici.

Alcuni di questi libri vietati includono opere di scrittori noti come Arundhati Roy, così come di autorità accademiche sul Kashmir come A.G. Noorani, Sumantra Bose, Christopher Snedden e Victoria Schofield, le cui opere rigorosamente ricercate sono imprescindibili per studiosi e accademici che lavorano sul Kashmir.

Se tali libri fossero spinti in un buco nero, sarebbe impossibile comprendere una visione completa, stratificata e sfumata di una delle regioni più travagliate del mondo.