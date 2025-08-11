MONDO
1 min di lettura
La polizia indiana ha arrestato dei falsi poliziotti che gestivano un “ufficio investigativo”
La polizia ha dichiarato che gli arrestati sono accusati di aver falsificato documenti e certificati e di aver gestito un sito internet per raccogliere “donazioni” dalle vittime.
La polizia ha recuperato diversi telefoni cellulari, assegni, timbri e carte d'identità. / Reuters
11 agosto 2025

La polizia indiana ha arrestato sei persone che si spacciavano per agenti di polizia e raccoglievano “donazioni” attraverso un ufficio conosciuto con il nome di “ufficio investigativo”.

La polizia ha dichiarato che l'ufficio, decorato con “colori e loghi simili a quelli della polizia” e operante con il nome di “Organizzazione internazionale della polizia anti crimine (INTERPOL)”, si trovava nella città satellite di Noida, vicino a Nuova Delhi.

Gli arrestati sono anche accusati di aver affermato di essere “collegati all'INTERPOL e ad altre unità anti crimine internazionali”.

La polizia ha dichiarato: “I responsabili si sono presentati come funzionari pubblici”.

La polizia ha sequestrato numerosi telefoni cellulari, libretti degli assegni, timbri e carte d'identità in relazione all'incidente.

Questi arresti sono avvenuti solo poche settimane dopo l'arresto di un uomo con l'accusa di aver gestito una falsa ambasciata in una casa in affitto vicino a Nuova Delhi e di aver truffato persone in cerca di lavoro all'estero con la promessa di un impiego.

Il colpevole è accusato di aver gestito un'illegale “ambasciata dell'Artico occidentale” e di essersi presentato come ambasciatore di nazioni immaginarie quali “Artico occidentale, Saborga, Poulvia, Lodonia”.

