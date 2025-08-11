La polizia indiana ha arrestato sei persone che si spacciavano per agenti di polizia e raccoglievano “donazioni” attraverso un ufficio conosciuto con il nome di “ufficio investigativo”.

La polizia ha dichiarato che l'ufficio, decorato con “colori e loghi simili a quelli della polizia” e operante con il nome di “Organizzazione internazionale della polizia anti crimine (INTERPOL)”, si trovava nella città satellite di Noida, vicino a Nuova Delhi.

Gli arrestati sono anche accusati di aver affermato di essere “collegati all'INTERPOL e ad altre unità anti crimine internazionali”.

La polizia ha dichiarato: “I responsabili si sono presentati come funzionari pubblici”.