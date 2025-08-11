Israele viene sempre più duramente condannato dalla comunità internazionale per la guerra di genocidio a Gaza, dove da ottobre 2023 ha ucciso oltre 61.000 palestinesi. A causa dell’operazione militare che ha raso al suolo la regione, si registrano anche morti per fame.

Rispondendo a una domanda sull’incontro previsto venerdì tra il presidente USA Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, Albares ha affermato che Madrid sostiene ogni passo sincero verso la pace, «incluso un nuovo passo che potrebbe portare a un cessate il fuoco».

Tuttavia, il ministro spagnolo ha messo in guardia contro qualsiasi accordo che premi la Russia. Albares ha sottolineato che la posizione della Spagna non è cambiata «dall’inizio di questa guerra ingiusta e ingiustificata», ribadendo la necessità di «proteggere la sovranità e l’integrità territoriale» e affermando che «nulla si può decidere sull’Ucraina senza che l’Ucraina sia al tavolo».

«Se in questa guerra l’aggressore viene premiato, se la guerra si conclude con un guadagno per la Russia, il mondo domani sarà un posto ancora più instabile», ha detto Albares, aggiungendo che «a parlare del futuro dell’Ucraina devono essere solo il presidente ucraino Zelensky e le autorità del governo ucraino».