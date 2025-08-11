Gruppi legali sottolineano inoltre che le udienze di appello svolte a distanza sollevano dubbi sulla conformità alle procedure e alla legge.

L’ex ministro della Giustizia Alex Chalk, in un’intervista a The Guardian, ha dichiarato: «Ho serie preoccupazioni al riguardo e temo che ciò possa trasformare la Gran Bretagna in un polo di attrazione per i reati commessi da cittadini stranieri».

Chalk ha messo in guardia sul messaggio pericoloso che questa politica rischia di trasmettere: «Il vero pericolo è dare il via libera ai criminali stranieri. Venite in Gran Bretagna sapendo che non sarete puniti. Pensate che la cosa peggiore che vi possa capitare sia essere immediatamente rilasciati e imbarcati su un aereo».

Un altro ex ministro della Giustizia, Robert Buckland, ha fatto eco alle preoccupazioni di Chalk, chiedendo: «Molte vittime di questi reati vogliono che la giustizia sia fatta qui prima dell’espulsione. Il governo ha tenuto conto dell’opinione delle vittime in tutto questo?».

Il Ministero della Giustizia, in una dichiarazione rilasciata a The Guardian, ha confermato che non vi è alcuna certezza che i criminali stranieri espulsi nell’ambito del programma ampliato scontino pene detentive nei loro Paesi d’origine.

La mossa coincide con la crescente pressione interna sul governo di centro-sinistra del primo ministro Keir Starmer in materia di immigrazione, mentre Nigel Farage e il suo partito di estrema destra, Reform UK, guadagnano consensi nei sondaggi.

Farage, da tempo critico nei confronti dell’immigrazione, ha fatto della lotta all’immigrazione e alla criminalità una priorità nei messaggi del suo partito.

Con la popolarità in calo, il governo Starmer, al potere da un anno, ha annunciato una serie di misure in entrambi gli ambiti per contrastare l’attrattiva del partito Reform UK.