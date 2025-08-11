Le autorità israeliane hanno trattenuto il corpo di Hathalin fino a giovedì, e lo hanno consegnato alla famiglia solo dopo che 70 donne del villaggio hanno iniziato uno sciopero della fame. Le forze israeliane hanno inoltre impedito l’allestimento di tende per il lutto, dichiarando la zona “area militare chiusa” e allontanando i parenti in lutto, i giornalisti e i sostenitori.

Hathalin, insegnante e padre di tre figli, faceva parte del team del documentario No Other Land, vincitore nel 2025 dell’Oscar come miglior film documentario. Il film documenta la demolizione delle case palestinesi a Masafer Yatta e l’espansione degli insediamenti israeliani. Le Nazioni Unite e i gruppi per i diritti umani hanno dichiarato che queste pratiche violano il diritto internazionale.

Secondo i dati del Ministero della Salute palestinese, dall’inizio nel ottobre 2023 della guerra di Israele contro la Striscia di Gaza, definita genocida da alcuni, più di 1.000 palestinesi sono stati uccisi e oltre 7.000 feriti nella Cisgiordania da parte delle forze israeliane e dei coloni illegali.

La Corte Internazionale di Giustizia, in un parere consultivo rilasciato lo scorso luglio, ha dichiarato illegale l’occupazione israeliana dei territori palestinesi e ha chiesto l’evacuazione di tutti gli insediamenti in Cisgiordania e Gerusalemme Est.