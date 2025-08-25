La transazione ha superato di oltre il doppio il precedente record per una carta NBA, fissato a 5,2 milioni di dollari, e ha superato di poco il record precedente per una carta sportiva, detenuto da una carta Topps Mickey Mantle del 1952 venduta per 12,6 milioni di dollari nel 2022.

Il collezionabile dedicato a Jordan e Bryant ora occupa il secondo posto tra gli oggetti di memorabilia sportiva più costosi della storia, superato solo dalla maglia delle World Series del 1932 di Babe Ruth, venduta per 24,12 milioni di dollari nel 2024.

Il nome dell'acquirente non è stato reso noto.

Jordan è comunemente considerato il più grande giocatore NBA di tutti i tempi, avendo conquistato sei campionati, mentre Bryant, un'altra leggenda del basket, ha vinto cinque titoli durante la sua carriera prima della sua tragica scomparsa nel gennaio 2020 in un incidente in elicottero.