La carta sportiva più costosa di sempre: Jordan-Bryant venduta per 12,9 milioni di dollari
Jordan, spesso considerato il più grande giocatore NBA con 6 titoli, e Bryant, 5 volte campione, hanno lasciato la loro eredità prima della tragica morte di quest'ultimo nel 2020. / AP
25 agosto 2025

Una carta da collezione di basket raffigurante le leggende NBA Michael Jordan e Kobe Bryant è stata venduta per una cifra record mondiale di 12,932 milioni di dollari presso una casa d'aste nello stato del Texas, negli Stati Uniti, diventando la carta sportiva più costosa mai venduta.

Heritage Auctions, con sede a Dallas, ha annunciato domenica sulla piattaforma della società statunitense X che la carta "2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs" ha stabilito un nuovo record durante l'asta "Summer Platinum Night Sports Auction" tenutasi sabato.

"Le offerte per la carta 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Signed sono salite alle stelle, proprio come i giocatori che rappresenta, fino a raggiungere 12.932.000 dollari," ha dichiarato la casa d'aste.

La carta è unica nel suo genere, con ritratti, autografi e patch del logo delle maglie NBA di entrambe le leggende del basket. È l'unica carta "dual Logoman" che raffigura Jordan e Bryant, con la patch della maglia di Jordan che presenta una variante speciale in oro.

La transazione ha superato di oltre il doppio il precedente record per una carta NBA, fissato a 5,2 milioni di dollari, e ha superato di poco il record precedente per una carta sportiva, detenuto da una carta Topps Mickey Mantle del 1952 venduta per 12,6 milioni di dollari nel 2022.

Il collezionabile dedicato a Jordan e Bryant ora occupa il secondo posto tra gli oggetti di memorabilia sportiva più costosi della storia, superato solo dalla maglia delle World Series del 1932 di Babe Ruth, venduta per 24,12 milioni di dollari nel 2024.

Il nome dell'acquirente non è stato reso noto.

Jordan è comunemente considerato il più grande giocatore NBA di tutti i tempi, avendo conquistato sei campionati, mentre Bryant, un'altra leggenda del basket, ha vinto cinque titoli durante la sua carriera prima della sua tragica scomparsa nel gennaio 2020 in un incidente in elicottero.

