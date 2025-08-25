Scambio a due fasi

“Il capo di stato maggiore riflette la richiesta della maggioranza del pubblico israeliano di un accordo globale che riporti 50 ostaggi e ponga fine alla guerra,” si legge in una dichiarazione.

Israele stima che Hamas detenga 50 ostaggi, di cui 20 ancora vivi, mentre Tel Aviv trattiene oltre 10.800 palestinesi, tra denunce di torture e negligenza medica da parte di gruppi per i diritti umani.

Venerdì, il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato i piani dell'esercito per l'occupazione di Gaza City, promettendo un pesante fuoco e lo spostamento della popolazione.

Secondo Channel 12, la proposta attuale prevede un ridispiegamento israeliano vicino al confine per consentire aiuti umanitari, un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni durante il quale lo scambio avverrebbe in due fasi – il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 corpi israeliani in cambio di detenuti palestinesi – e discussioni su accordi di cessate il fuoco permanente.

Israele ha ucciso quasi 62.700 palestinesi a Gaza dall'ottobre 2023. La campagna militare ha devastato l'enclave, che sta affrontando una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.