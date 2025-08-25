La Francia ha convocato l'ambasciatore americano Charles Kushner dopo che questi ha scritto una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, accusando la Francia di non aver fatto abbastanza per arginare la violenza antisemita, ha dichiarato domenica un portavoce del Ministero degli Esteri francese.

Kushner, che è ebreo e il cui figlio è sposato con la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha pubblicato la lettera aperta sul Wall Street Journal in un momento di profonde divisioni tra Francia, Stati Uniti e Israele.

Nella lettera, Kushner ha esortato il presidente Macron a far rispettare con maggiore urgenza le leggi contro i crimini d'odio e a moderare le critiche verso Israele, sostenendo che le dichiarazioni del governo francese sul riconoscimento di uno Stato palestinese abbiano alimentato episodi di antisemitismo in Francia.

“La Francia ha preso atto delle accuse mosse dall'Ambasciatore degli Stati Uniti, il signor Charles Kushner, che, in una lettera al presidente della Repubblica, ha espresso preoccupazione per l'aumento degli atti antisemiti in Francia e ha sottolineato la presunta mancanza di azioni sufficienti da parte delle autorità francesi per contrastarli,” ha dichiarato il Ministero.

“Le accuse dell'Ambasciatore sono inaccettabili,” ha aggiunto il Ministero, precisando che Kushner sarà convocato lunedì.

Richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese