Francia convoca l'ambasciatore degli Stati Uniti per accuse di antisemitismo
Charles Kushner ha esortato Macron a far rispettare le leggi sui crimini d'odio e ad attenuare le critiche verso Israele, attribuendo la posizione della Francia sulla Palestina come causa dell'aumento dell'antisemitismo.
La lettera di Kushner a Macron è arrivata pochi giorni dopo che Netanyahu lo aveva accusato di alimentare l'antisemitismo sostenendo il riconoscimento di uno stato palestinese. / Reuters
25 agosto 2025

La Francia ha convocato l'ambasciatore americano Charles Kushner dopo che questi ha scritto una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, accusando la Francia di non aver fatto abbastanza per arginare la violenza antisemita, ha dichiarato domenica un portavoce del Ministero degli Esteri francese.

Kushner, che è ebreo e il cui figlio è sposato con la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha pubblicato la lettera aperta sul Wall Street Journal in un momento di profonde divisioni tra Francia, Stati Uniti e Israele.

Nella lettera, Kushner ha esortato il presidente Macron a far rispettare con maggiore urgenza le leggi contro i crimini d'odio e a moderare le critiche verso Israele, sostenendo che le dichiarazioni del governo francese sul riconoscimento di uno Stato palestinese abbiano alimentato episodi di antisemitismo in Francia.

“La Francia ha preso atto delle accuse mosse dall'Ambasciatore degli Stati Uniti, il signor Charles Kushner, che, in una lettera al presidente della Repubblica, ha espresso preoccupazione per l'aumento degli atti antisemiti in Francia e ha sottolineato la presunta mancanza di azioni sufficienti da parte delle autorità francesi per contrastarli,” ha dichiarato il Ministero.

“Le accuse dell'Ambasciatore sono inaccettabili,” ha aggiunto il Ministero, precisando che Kushner sarà convocato lunedì.

Richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese

La lettera di Kushner segue un'altra inviata a Macron dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'inizio della settimana, in cui Netanyahu accusava Macron di contribuire all'antisemitismo chiedendo il riconoscimento internazionale di uno Stato palestinese, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post.

Macron si è distinto come uno dei critici più decisi della gestione della guerra a Gaza da parte di Netanyahu, in particolare per quanto riguarda le vittime civili palestinesi, mentre Trump ha sostenuto fermamente il leader israeliano.

“Le dichiarazioni pubbliche contro Israele e i gesti verso il riconoscimento di uno Stato palestinese incoraggiano gli estremisti, alimentano la violenza e mettono in pericolo la vita degli ebrei in Francia. Nel mondo di oggi, l'antisionismo è antisemitismo - chiaro e semplice,” ha scritto Kushner.

Il figlio di Kushner, Jared Kushner, è sposato con Ivanka Trump, figlia di Donald Trump, che si è convertita all'ebraismo prima del loro matrimonio nel 2009. La coppia ha tre figli che stanno crescendo secondo la tradizione ebraica.

Macron ha pubblicamente criticato l'antisemitismo come contrario ai valori francesi e ha aumentato le misure di sicurezza per proteggere sinagoghe e altri centri ebraici in risposta agli episodi di antisemitismo legati alla guerra israeliana a Gaza.

