MONDO
1 min di lettura
Trump minaccia i media statunitensi, ipotizza la revoca delle licenze
Il presidente degli Stati Uniti dichiara che sarebbe "totalmente favorevole" alla revoca delle licenze di trasmissione di ABC e NBC a causa della copertura "di parte " della sua presidenza.
Trump minaccia i media statunitensi, ipotizza la revoca delle licenze
Trump ha dichiarato che i media agiscono come "un braccio del Partito Democratico" e che le loro licenze dovrebbero essere revocate dalla FCC. / AA
25 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato domenica le principali reti televisive di copertura mediatica faziosa e ha suggerito che dovrebbero perdere le loro licenze di trasmissione.

In un post sulla piattaforma di social media statunitense Truth Social, di sua proprietà, Trump ha affermato che le emittenti ABC e NBC producono una copertura estremamente negativa della sua presidenza.

“Nonostante una popolarità molto alta e, secondo molti, tra i migliori 8 mesi nella storia presidenziale, ABC e NBC FAKE NEWS, due delle reti peggiori e più faziose della storia, mi dedicano il 97% di STORIE NEGATIVE,” ha scritto.

Suggerito

Trump è andato oltre, affermando che queste emittenti agiscono come “un braccio del Partito Democratico” e che dovrebbero vedersi revocare le licenze dalla Federal Communications Commission (FCC).

“Sarei totalmente favorevole a ciò perché sono così faziosi e disonesti, una vera minaccia per la nostra Democrazia!!!” ha aggiunto.

Trump ha spesso criticato i media tradizionali e quella che definisce una copertura “fake news” della sua amministrazione.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us