Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato domenica le principali reti televisive di copertura mediatica faziosa e ha suggerito che dovrebbero perdere le loro licenze di trasmissione.

In un post sulla piattaforma di social media statunitense Truth Social, di sua proprietà, Trump ha affermato che le emittenti ABC e NBC producono una copertura estremamente negativa della sua presidenza.

“Nonostante una popolarità molto alta e, secondo molti, tra i migliori 8 mesi nella storia presidenziale, ABC e NBC FAKE NEWS, due delle reti peggiori e più faziose della storia, mi dedicano il 97% di STORIE NEGATIVE,” ha scritto.