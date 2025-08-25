Haftar ha inoltre visitato la nave TCG Kinaliada.

Da anni, la missione delle Nazioni Unite in Libia guida gli sforzi per unificare le forze militari attraverso la Commissione Militare Congiunta “5+5,” che include cinque ufficiali dell'ovest e cinque delle forze di Haftar nell'est.

Le Nazioni Unite stanno inoltre mediando colloqui separati volti a tenere elezioni per superare lo stallo politico tra due amministrazioni rivali: una nominata dalla Camera dei Rappresentanti all'inizio del 2022 e con sede a Bengasi, guidata da Osama Hammad, che controlla l'est e gran parte del sud, e il governo Dbeibah a Tripoli, che controlla l'ovest.

I libici sperano che le elezioni, a lungo rimandate, possano porre fine a anni di divisioni politiche e conflitti, chiudendo il capitolo del periodo di transizione iniziato con la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011.