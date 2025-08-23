‘Invia una lettera a Netanyahu’

Nella lettera, la First Lady turca ha anche suggerito a Melania di inviare una lettera al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, per porre fine alla crisi.

“In questi giorni, in cui il mondo sta vivendo un risveglio collettivo e il riconoscimento della Palestina è diventato una volontà globale, credo che il tuo appello a nome di Gaza rappresenterebbe una responsabilità storica verso il popolo palestinese,” ha scritto.

Emine Erdoğan ha concluso la sua lettera sottolineando l’importanza di difendere il diritto internazionale e i valori umani condivisi per ridare speranza ai bambini sopravvissuti di Gaza.

Israele ha ucciso quasi 62.300 palestinesi a Gaza dall’ottobre 2023. La campagna militare ha devastato l’enclave, che sta affrontando una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull’enclave.