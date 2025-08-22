TÜRKİYE
2 min di lettura
Türkiye esclude l'invio di truppe di pace in Ucraina
Ankara respinge le speculazioni secondo cui potrebbe schierare truppe di pace in Ucraina, con funzionari del Ministero della Difesa che sottolineano che tali affermazioni sono infondate e premature.
Türkiye esclude l'invio di truppe di pace in Ucraina
Un portavoce del Ministero della Difesa afferma che "la Turchia è un paese che produce pace e stabilità nella sua regione". (Foto: AA) / AA
14 ore fa

La Türkiye non invierà truppe di pace in Ucraina, hanno dichiarato giovedì i funzionari del Ministero della Difesa, respingendo le speculazioni sul possibile ruolo di Ankara nelle garanzie di sicurezza post-belliche.

"Sulla questione dell'invio di forze di pace in Ucraina da parte della Türkiye, non sarebbe corretto o appropriato fare valutazioni basate su proiezioni che non hanno ancora una base concreta," hanno dichiarato i funzionari del ministero durante un briefing settimanale con i giornalisti.

Hanno sottolineato che la Türkiye sostiene tutte le iniziative autentiche volte a porre fine al conflitto, ma hanno avvertito contro supposizioni premature. "La Türkiye è una nazione che promuove la pace e la stabilità nella sua regione e contribuisce attivamente a tutte le iniziative mirate a raggiungere questi obiettivi," hanno ribadito i funzionari.

"Tuttavia, tra Russia e Ucraina, prima deve essere raggiunto un cessate il fuoco, poi deve essere definito il quadro di una missione con un mandato chiaramente delineato, e l'entità del contributo di ciascun paese deve essere chiarita," hanno aggiunto.

Visite tecniche pianificate per le esigenze di difesa della Siria

Il ministero ha inoltre annunciato che la Türkiye sta pianificando visite tecniche in Siria per valutare le necessità di difesa e definire una roadmap congiunta con Damasco.

Un Memorandum d'Intesa per la Formazione e la Consulenza Congiunta, firmato il 13 agosto, mira a migliorare la capacità di difesa della Siria attraverso formazione, consulenza e supporto tecnico, avanzando nel processo di ristrutturazione delle Forze Armate Siriane.

Suggerito

La cooperazione è già in corso, inclusa una visita del capo del Dipartimento di Formazione della Siria all'Università Nazionale della Difesa della Türkiye e attività di formazione successive su richiesta della Siria.

Ankara considera la stabilità della Siria "cruciale per la pace regionale," hanno affermato i funzionari, sottolineando il sostegno al principio di "Uno Stato, Un Esercito."

Dialogo sulla difesa tra Türkiye e Giappone

Separatamente, il Ministro della Difesa Yasar Guler ha incontrato questa settimana il suo omologo giapponese, Gen Nakatani, ad Ankara.

I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa, sulla stabilità regionale e sull'espansione delle partnership nell'industria della difesa.

Il ministero ha dichiarato che lo scambio si è svolto in un "clima sincero e costruttivo," aggiungendo che l'amicizia tra Türkiye e Giappone—"radicata in legami storici e rispetto reciproco"—è destinata ad approfondire le relazioni militari e ad aprire la strada a nuove collaborazioni.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us