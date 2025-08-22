La Türkiye non invierà truppe di pace in Ucraina, hanno dichiarato giovedì i funzionari del Ministero della Difesa, respingendo le speculazioni sul possibile ruolo di Ankara nelle garanzie di sicurezza post-belliche.

"Sulla questione dell'invio di forze di pace in Ucraina da parte della Türkiye, non sarebbe corretto o appropriato fare valutazioni basate su proiezioni che non hanno ancora una base concreta," hanno dichiarato i funzionari del ministero durante un briefing settimanale con i giornalisti.

Hanno sottolineato che la Türkiye sostiene tutte le iniziative autentiche volte a porre fine al conflitto, ma hanno avvertito contro supposizioni premature. "La Türkiye è una nazione che promuove la pace e la stabilità nella sua regione e contribuisce attivamente a tutte le iniziative mirate a raggiungere questi obiettivi," hanno ribadito i funzionari.

"Tuttavia, tra Russia e Ucraina, prima deve essere raggiunto un cessate il fuoco, poi deve essere definito il quadro di una missione con un mandato chiaramente delineato, e l'entità del contributo di ciascun paese deve essere chiarita," hanno aggiunto.

Visite tecniche pianificate per le esigenze di difesa della Siria

Il ministero ha inoltre annunciato che la Türkiye sta pianificando visite tecniche in Siria per valutare le necessità di difesa e definire una roadmap congiunta con Damasco.

Un Memorandum d'Intesa per la Formazione e la Consulenza Congiunta, firmato il 13 agosto, mira a migliorare la capacità di difesa della Siria attraverso formazione, consulenza e supporto tecnico, avanzando nel processo di ristrutturazione delle Forze Armate Siriane.