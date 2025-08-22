Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso con il suo omologo francese, Emmanuel Macron del processo di pace tra Russia e Ucraina e degli ultimi sviluppi a Gaza.

Durante una telefonata avvenuta giovedì su richiesta della parte francese, i due leader hanno affrontato “le relazioni bilaterali tra Türkiye e Francia, il processo di pace tra Russia e Ucraina, gli ultimi sviluppi a Gaza, oltre a una serie di questioni regionali e globali,” ha dichiarato la Direzione delle Comunicazioni turca in un comunicato pubblicato sulla piattaforma sociale turca NSosyal.

Erdogan ha riferito a Macron che la Türkiye continua i suoi sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina attraverso una pace giusta e ha osservato che Ankara sta seguendo da vicino i contatti avvenuti in Alaska e Washington, DC.

Inoltre, ha sottolineato che la Türkiye è pronta a ospitare qualsiasi iniziativa volta a colloqui di pace tra Ucraina e Russia.

Per quanto riguarda Gaza, Erdogan ha evidenziato che la Türkiye sta lavorando per garantire un cessate il fuoco di fronte a una “grave tragedia umanitaria,” sottolineando che “la crescente sconsideratezza di Israele nel portare avanti il suo piano di occupazione deve essere frenata.”

I due leader hanno concordato di discutere ulteriormente le questioni in dettaglio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York a settembre.

“Erdogan ha anche evidenziato l'importanza che la Türkiye attribuisce allo sviluppo della cooperazione con la Francia e ha affermato che la Türkiye continuerà a intraprendere passi per rafforzare i legami in vari settori, in particolare nell'industria della difesa,” ha aggiunto il comunicato.