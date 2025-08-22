TÜRKİYE
Erdogan discute con Macron di Gaza e del processo di pace Russia-Ucraina
Il presidente turco Erdogan sottolinea che Ankara sta lavorando per garantire un cessate il fuoco di fronte a una grave tragedia umanitaria a Gaza.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan discute del processo di pace tra Russia e Ucraina con la sua controparte francese. / Reuters
20 ore fa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso con il suo omologo francese, Emmanuel Macron del processo di pace tra Russia e Ucraina e degli ultimi sviluppi a Gaza.

Durante una telefonata avvenuta giovedì su richiesta della parte francese, i due leader hanno affrontato “le relazioni bilaterali tra Türkiye e Francia, il processo di pace tra Russia e Ucraina, gli ultimi sviluppi a Gaza, oltre a una serie di questioni regionali e globali,” ha dichiarato la Direzione delle Comunicazioni turca in un comunicato pubblicato sulla piattaforma sociale turca NSosyal.

Erdogan ha riferito a Macron che la Türkiye continua i suoi sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina attraverso una pace giusta e ha osservato che Ankara sta seguendo da vicino i contatti avvenuti in Alaska e Washington, DC.

Inoltre, ha sottolineato che la Türkiye è pronta a ospitare qualsiasi iniziativa volta a colloqui di pace tra Ucraina e Russia.

Per quanto riguarda Gaza, Erdogan ha evidenziato che la Türkiye sta lavorando per garantire un cessate il fuoco di fronte a una “grave tragedia umanitaria,” sottolineando che “la crescente sconsideratezza di Israele nel portare avanti il suo piano di occupazione deve essere frenata.”

I due leader hanno concordato di discutere ulteriormente le questioni in dettaglio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York a settembre.

“Erdogan ha anche evidenziato l'importanza che la Türkiye attribuisce allo sviluppo della cooperazione con la Francia e ha affermato che la Türkiye continuerà a intraprendere passi per rafforzare i legami in vari settori, in particolare nell'industria della difesa,” ha aggiunto il comunicato.

Francia ringrazia Türkiye

Nel frattempo, Macron ha dichiarato su X che i due leader condividono l'obiettivo di porre fine alla “guerra di aggressione” della Russia contro l'Ucraina, sottolineando la necessità di “una cessazione delle ostilità e garanzie di sicurezza solide” per Kiev.

Ha ringraziato la Türkiye per la sua collaborazione all'interno della Coalizione dei Volenterosi su questa questione.

Passando al Medio Oriente, Macron ha condannato quelle che ha descritto come le recenti decisioni del governo israeliano di lanciare una nuova offensiva militare su Gaza e di espandere gli insediamenti in Cisgiordania occupata, in particolare nell'area E1.

Ha affermato che tali mosse “contraddicono gli sforzi di pace” e porterebbero solo a “uno stato di guerra permanente.”

“L'unico percorso verso la pace e la sicurezza per tutti nella regione risiede in un cessate il fuoco, nel rilascio degli ostaggi, nella consegna di aiuti umanitari e nella ricerca di una soluzione politica,” ha detto Macron.

Ha osservato che la Francia sta lavorando a stretto contatto con la Türkiye in preparazione di una conferenza sulla soluzione dei due stati, che Parigi co-presiederà insieme all'Arabia Saudita a settembre a New York.

