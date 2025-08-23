Un sistema di difesa turco, il sistema di droni bersaglio ad alta velocità Simsek, è stato testato con successo. Lo ha dichiarato un alto funzionario della difesa.

“Grazie al suo sistema di decollo assistito da razzo (RATO), Simsek è decollato da terra per la prima volta, acquisendo la capacità di essere utilizzato sia come aereo bersaglio sia per missioni kamikaze”, ha affermato Haluk Gorgun, capo del Segretariato delle Industrie della Difesa della Türkiye, sulla piattaforma di social media turca NSosyal.

"La nostra industria della difesa ha aggiunto un'altra capacità critica al suo arsenale," ha scritto.