Türkiye prova con successo Simsek, un sistema di droni bersaglio ad alta velocità
Il sistema aeronautico sviluppato da Turkish Aerospace Industries ha acquisito la capacità di essere utilizzato sia come velivolo bersaglio che in missioni kamikaze, afferma un alto funzionario della difesa.
23 agosto 2025

Un sistema di difesa turco, il sistema di droni bersaglio ad alta velocità Simsek, è stato testato con successo. Lo ha dichiarato un alto funzionario della difesa.

“Grazie al suo sistema di decollo assistito da razzo (RATO), Simsek è decollato da terra per la prima volta, acquisendo la capacità di essere utilizzato sia come aereo bersaglio sia per missioni kamikaze”, ha affermato Haluk Gorgun, capo del Segretariato delle Industrie della Difesa della Türkiye, sulla piattaforma di social media turca NSosyal.

"La nostra industria della difesa ha aggiunto un'altra capacità critica al suo arsenale," ha scritto.

Questo passo rappresenta una dimostrazione concreta di tecnologie sviluppate interamente con capacità nazionali, migliorando la flessibilità operativa della Türkiye e rafforzandone la capacità di deterrenza, ha aggiunto.

"Continuiamo il nostro percorso con l'impegno di produrre soluzioni innovative per le esigenze di difesa future," ha dichiarato.

Ha inoltre ringraziato la Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), che ha sviluppato Simsek.

