TÜRKİYE
3 min di lettura
Türkiye: Le politiche israeliane alimentano l'instabilità in Siria, minacciano la regione
"Le azioni destabilizzanti che minacciano l'unità, la stabilità e il benessere del popolo siriano non dovrebbero essere tollerate," afferma l'inviato turco presso le Nazioni Unite Ahmet Yildiz.
Türkiye: Le politiche israeliane alimentano l'instabilità in Siria, minacciano la regione
Yildiz ha citato l'accordo del 10 marzo con le SDF, affermando che non sono stati compiuti passi credibili per ridurre le tensioni o costruire sicurezza e fiducia. / AA
16 ore fa

L'inviato turco presso le Nazioni Unite, Ahmet Yildiz, ha dichiarato che le politiche israeliane alimentano l'instabilità in Siria e minacciano la sicurezza regionale, esortando la comunità internazionale a revocare le sanzioni rimanenti e a sostenere la sovranità del paese.

“La Siria continua a occupare un posto di rilievo nell'agenda internazionale. Il nuovo periodo richiede sforzi costanti per garantire pace e stabilità sulla base della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale del paese,” ha affermato Yildiz durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite giovedì.

Ha sottolineato che “rafforzare l'amministrazione siriana è cruciale per raggiungere questo obiettivo,” aggiungendo: “Non dobbiamo permettere che la nostra attenzione si allontani dal compito essenziale di ristabilire stabilità e sicurezza nel paese.”

Chiedendo la “rimozione delle sanzioni rimanenti affinché l'amministrazione siriana possa operare e servire i suoi cittadini,” Yildiz ha sottolineato che “un'amministrazione centralizzata e un esercito nazionale unificato sono indispensabili” per la pace.

“Gli sviluppi recenti a Sweida dimostrano ancora una volta la natura distruttiva e destabilizzante delle politiche israeliane nella regione,” ha affermato, avvertendo che “azioni destabilizzanti che minacciano l'unità, la stabilità e il benessere del popolo siriano non dovrebbero essere tollerate.”

“Gli sforzi che minano la sovranità della Siria o alimentano la frammentazione comportano seri rischi di una destabilizzazione regionale più ampia,” ha aggiunto.

‘Passi credibili’

La violenza a Sweida è scoppiata a metà luglio tra tribù beduine e fazioni druse. Le forze governative sono intervenute per sedare i combattimenti, mentre Israele è intervenuto bombardando Damasco con il pretesto di proteggere la minoranza drusa. Successivamente è stata annunciata una tregua mediata dagli Stati Uniti.

Suggerito

Yildiz ha fatto riferimento all'accordo del 10 marzo tra il governo siriano e l'organizzazione terroristica SDF, osservando: “Non abbiamo ancora visto passi credibili da parte dell'‘SDF’ che riducano le tensioni o contribuiscano a un ambiente di sicurezza e fiducia.”

“Ulteriori pressioni devono essere esercitate sull'‘SDF,’ che cerca di prolungare l'incertezza e sfruttare potenziali crisi a proprio vantaggio,” ha sottolineato.

Il 10 marzo, la presidenza siriana ha annunciato la firma di un accordo per l'integrazione dell'SDF nelle istituzioni statali, riaffermando l'unità territoriale del paese e respingendo qualsiasi tentativo di divisione.

L'SDF è dominato dal gruppo terroristico YPG, il ramo siriano del PKK.

Yildiz ha dichiarato che “il periodo a venire richiede un coinvolgimento con il governo siriano e una più stretta cooperazione internazionale,” ribadendo: “La Türkiye rimarrà pienamente impegnata in questa visione.”

Il governo siriano ha intensificato gli sforzi di sicurezza dopo la destituzione di Bashar al-Assad lo scorso anno, dopo 24 anni al potere.

Assad è fuggito in Russia a dicembre, ponendo fine al regime del Partito Baath, al potere dal 1963. Una nuova amministrazione guidata dal presidente Ahmad al Sharaa è stata formata a gennaio.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us