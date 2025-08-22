L'inviato turco presso le Nazioni Unite, Ahmet Yildiz, ha dichiarato che le politiche israeliane alimentano l'instabilità in Siria e minacciano la sicurezza regionale, esortando la comunità internazionale a revocare le sanzioni rimanenti e a sostenere la sovranità del paese.

“La Siria continua a occupare un posto di rilievo nell'agenda internazionale. Il nuovo periodo richiede sforzi costanti per garantire pace e stabilità sulla base della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale del paese,” ha affermato Yildiz durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite giovedì.

Ha sottolineato che “rafforzare l'amministrazione siriana è cruciale per raggiungere questo obiettivo,” aggiungendo: “Non dobbiamo permettere che la nostra attenzione si allontani dal compito essenziale di ristabilire stabilità e sicurezza nel paese.”

Chiedendo la “rimozione delle sanzioni rimanenti affinché l'amministrazione siriana possa operare e servire i suoi cittadini,” Yildiz ha sottolineato che “un'amministrazione centralizzata e un esercito nazionale unificato sono indispensabili” per la pace.

“Gli sviluppi recenti a Sweida dimostrano ancora una volta la natura distruttiva e destabilizzante delle politiche israeliane nella regione,” ha affermato, avvertendo che “azioni destabilizzanti che minacciano l'unità, la stabilità e il benessere del popolo siriano non dovrebbero essere tollerate.”

“Gli sforzi che minano la sovranità della Siria o alimentano la frammentazione comportano seri rischi di una destabilizzazione regionale più ampia,” ha aggiunto.

‘Passi credibili’

La violenza a Sweida è scoppiata a metà luglio tra tribù beduine e fazioni druse. Le forze governative sono intervenute per sedare i combattimenti, mentre Israele è intervenuto bombardando Damasco con il pretesto di proteggere la minoranza drusa. Successivamente è stata annunciata una tregua mediata dagli Stati Uniti.