POLITICA
Il ministro della Difesa israeliano autorizza la strategia di occupazione della città di Gaza
Il piano di occupazione della città di Gaza è stato chiamato "Carri di Gedeone B" e i riservisti israeliani sono stati convocati tramite ordini di emergenza per supportare l'offensiva militare.
Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha delineato le fasi dell'occupazione. / AP
11 ore fa

Secondo quanto riportato dai media locali mercoledì, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato un piano per occupare la città di Gaza.

L'emittente pubblica KAN ha riferito che Katz ha denominato il piano "Carri di Gedeone B", in riferimento all'operazione "Carri di Gedeone”, un'offensiva terrestre lanciata a maggio per espandere l'occupazione dell'enclave e spostare completamente i palestinesi dal nord di Gaza.

“Come parte del piano, saranno emessi gli ordini necessari per la mobilitazione delle riserve per eseguire l'attacco,” ha dichiarato l'emittente, senza specificare il numero di truppe necessarie.

Il piano sarà successivamente sottoposto all'approvazione del gabinetto di sicurezza.

Secondo il canale televisivo Channel 12, gli ordini di mobilitazione d'emergenza, noti come “Ordine 8,” sono già stati emessi dall'esercito israeliano, e si prevede che decine di migliaia di riservisti saranno convocati nei prossimi giorni.

Un funzionario, parlando in condizione di anonimato, ha dichiarato che 50.000 riservisti saranno chiamati il mese prossimo, quasi raddoppiando il numero totale di riservisti attivi a 120.000.

Martedì, il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha delineato le fasi del piano di occupazione, che includono il rafforzamento delle forze israeliane nel nord di Gaza.

Occupazione di Gaza

Suggerito

L'8 agosto, il Gabinetto israeliano ha approvato il piano di Netanyahu per rioccupare gradualmente Gaza, a partire da Gaza City.

Il piano prevede lo spostamento di circa 1 milione di palestinesi da Gaza City verso sud, seguito dall'accerchiamento della città e da incursioni nei quartieri residenziali.

Come parte di questo, l'esercito ha lanciato un grande assalto l'11 agosto nel quartiere Zeitoun di Gaza City, secondo quanto riferito da testimoni all'agenzia Anadolu.

L'assalto ha incluso la distruzione di abitazioni con robot esplosivi, fuoco di artiglieria, sparatorie casuali e spostamenti forzati.

I preparativi per l'occupazione da parte di Israele continuano nonostante i colloqui indiretti di cessate il fuoco con il gruppo palestinese Hamas, che ha accettato una sospensione delle operazioni militari per 60 giorni secondo la proposta presentata da Egitto e Qatar.

Israele ha ucciso quasi 62.100 palestinesi a Gaza dall'ottobre 2023. L'offensiva militare ha devastato l'enclave, che sta affrontando una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.

