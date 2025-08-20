Secondo quanto riportato dai media locali mercoledì, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato un piano per occupare la città di Gaza.

L'emittente pubblica KAN ha riferito che Katz ha denominato il piano "Carri di Gedeone B", in riferimento all'operazione "Carri di Gedeone”, un'offensiva terrestre lanciata a maggio per espandere l'occupazione dell'enclave e spostare completamente i palestinesi dal nord di Gaza.

“Come parte del piano, saranno emessi gli ordini necessari per la mobilitazione delle riserve per eseguire l'attacco,” ha dichiarato l'emittente, senza specificare il numero di truppe necessarie.

Il piano sarà successivamente sottoposto all'approvazione del gabinetto di sicurezza.

Secondo il canale televisivo Channel 12, gli ordini di mobilitazione d'emergenza, noti come “Ordine 8,” sono già stati emessi dall'esercito israeliano, e si prevede che decine di migliaia di riservisti saranno convocati nei prossimi giorni.

Un funzionario, parlando in condizione di anonimato, ha dichiarato che 50.000 riservisti saranno chiamati il mese prossimo, quasi raddoppiando il numero totale di riservisti attivi a 120.000.

Martedì, il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha delineato le fasi del piano di occupazione, che includono il rafforzamento delle forze israeliane nel nord di Gaza.

Occupazione di Gaza