Israele ha utilizzato tali aerocisterne durante la guerra aerea di 12 giorni contro l'Iran a giugno.

Il comunicato ha aggiunto che il contratto includerà l'equipaggiamento degli aerei con sistemi israeliani, senza specificare ulteriori dettagli.

Washington fornisce ogni anno al suo alleato Israele miliardi di dollari per l'acquisto di armi ed equipaggiamenti americani.

"Il valore del contratto è stimato intorno a mezzo miliardo di dollari statunitensi (USD) ed è finanziato attraverso gli aiuti americani," ha dichiarato il ministero.

Recentemente, alcuni repubblicani e democratici statunitensi hanno sollevato dubbi sul fatto che il governo debba continuare a fornire supporto militare a Israele, citando il genocidio a Gaza e preoccupazioni sul fatto che i soldi dei contribuenti potrebbero essere meglio utilizzati per priorità interne.