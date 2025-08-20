POLITICA
Allenatori italiani chiedono la sospensione di Israele dal calcio internazionale
L'Associazione degli Allenatori Italiani chiede un'azione su Gaza in risposta a un " obbligo morale'.
Marcia pro-Palestina a Udine prima della partita Italia-Israele della UEFA Nations League / AA
Gli allenatori di calcio italiani hanno chiesto la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa italiana ANSA.

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ha inviato martedì una lettera al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, sollecitando un'azione per Gaza e chiedendo che venga presentata una proposta alla UEFA e alla FIFA per sospendere temporaneamente Israele dalle competizioni internazionali.

La nazionale italiana di calcio affronterà Israele nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo tra settembre e ottobre.

L'associazione guidata da Renzo Ulivieri ha descritto l'iniziativa come "non solo un'azione simbolica, ma una scelta necessaria," in risposta a un "obbligo morale" condiviso da "tutto il gruppo dirigente."

"I valori dell'umanità, che sono alla base di quelli dello sport, ci obbligano a opporci ad atti di oppressione con conseguenze terribili," ha dichiarato Ulivieri.

Israele ha ucciso più di 62.000 palestinesi a Gaza dall'ottobre 2023. La guerra ha devastato l'enclave e portato a morti per fame.

