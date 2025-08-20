Gli allenatori di calcio italiani hanno chiesto la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa italiana ANSA.

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ha inviato martedì una lettera al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, sollecitando un'azione per Gaza e chiedendo che venga presentata una proposta alla UEFA e alla FIFA per sospendere temporaneamente Israele dalle competizioni internazionali.

La nazionale italiana di calcio affronterà Israele nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo tra settembre e ottobre.