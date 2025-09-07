Durante i tentativi di impedire gli arresti, si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti. La Metropolitan Police ha comunicato che oltre 25 persone sono state arrestate con l’accusa di «aggressione a pubblici ufficiali e altri reati contro l’ordine pubblico».

La vicecommissaria Claire Smart ha dichiarato che gli agenti sono stati sottoposti a un livello di violenza «intollerabile», subendo pugni, calci e sputi. «Il nostro compito nel contesto delle proteste è applicare la legge e garantire che chi esercita il diritto di manifestare possa farlo in sicurezza», ha aggiunto.

Palestine Action è un’organizzazione vietata ai sensi della legge britannica sul terrorismo del 2000.

Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni della società civile hanno condannato il divieto, definendolo un eccesso legislativo e una minaccia alla libertà di espressione.

Già nei giorni precedenti la manifestazione di sabato erano state arrestate oltre 800 persone, e 138 di loro sono state accusate di sostenere o incoraggiare il sostegno a un gruppo vietato. In caso di condanna, la maggior parte rischia fino a sei mesi di carcere, mentre gli organizzatori dei cortei potrebbero ricevere pene fino a 14 anni.