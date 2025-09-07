POLITICA
2 min di lettura
La polizia britannica arresta centinaia di persone durante la manifestazione pro-Palestina a Londra
«Si sono verificati scontri tra i manifestanti che cercavano di impedire gli arresti e le forze di sicurezza.»
La polizia britannica arresta centinaia di persone durante la manifestazione pro-Palestina a Londra
Una persona viene fermata durante un comizio contro il divieto al gruppo Palestine Action, a Londra, Gran Bretagna, 6 settembre 2025. / Reuters
7 settembre 2025

Secondo quanto riferito dalla polizia, oltre 400 persone sono state arrestate sabato a Londra durante una manifestazione svoltasi a sostegno del gruppo Palestine Action, bandito in base alle leggi antiterrorismo del Regno Unito.

Davanti al Parlamento britannico si sono radunati centinaia di manifestanti con cartelli che recitavano: «Sono contro il genocidio. Sostengo Palestine Action».

In una nota diffusa sabato sera, la polizia metropolitana di Londra (Met) ha dichiarato che «più di 425 persone sono state arrestate in relazione alla protesta», precisando che «la maggior parte dei fermi è avvenuta per il sostegno a un’organizzazione vietata».

Polly Smith, 74 anni, pensionata, ha affermato che i partecipanti alla marcia «non sono terroristi» e che «il divieto deve essere revocato».

Nigel, un amministratore delegato di 62 anni che ha preferito non rivelare il proprio cognome, ha definito «del tutto inappropriato» il divieto imposto dal governo lo scorso luglio. «Invece di fermare i manifestanti, dovrebbero impegnarsi di più per fermare il genocidio», ha dichiarato, prima di essere arrestato tra gli slogan dei dimostranti rivolti agli agenti: «Vergogna a voi!».

Suggerito

Durante i tentativi di impedire gli arresti, si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti. La Metropolitan Police ha comunicato che oltre 25 persone sono state arrestate con l’accusa di «aggressione a pubblici ufficiali e altri reati contro l’ordine pubblico».

La vicecommissaria Claire Smart ha dichiarato che gli agenti sono stati sottoposti a un livello di violenza «intollerabile», subendo pugni, calci e sputi. «Il nostro compito nel contesto delle proteste è applicare la legge e garantire che chi esercita il diritto di manifestare possa farlo in sicurezza», ha aggiunto.

Palestine Action è un’organizzazione vietata ai sensi della legge britannica sul terrorismo del 2000.

Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni della società civile hanno condannato il divieto, definendolo un eccesso legislativo e una minaccia alla libertà di espressione.

Già nei giorni precedenti la manifestazione di sabato erano state arrestate oltre 800 persone, e 138 di loro sono state accusate di sostenere o incoraggiare il sostegno a un gruppo vietato. In caso di condanna, la maggior parte rischia fino a sei mesi di carcere, mentre gli organizzatori dei cortei potrebbero ricevere pene fino a 14 anni.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us