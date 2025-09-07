Secondo quanto riferito dalla polizia, oltre 400 persone sono state arrestate sabato a Londra durante una manifestazione svoltasi a sostegno del gruppo Palestine Action, bandito in base alle leggi antiterrorismo del Regno Unito.
Davanti al Parlamento britannico si sono radunati centinaia di manifestanti con cartelli che recitavano: «Sono contro il genocidio. Sostengo Palestine Action».
In una nota diffusa sabato sera, la polizia metropolitana di Londra (Met) ha dichiarato che «più di 425 persone sono state arrestate in relazione alla protesta», precisando che «la maggior parte dei fermi è avvenuta per il sostegno a un’organizzazione vietata».
Polly Smith, 74 anni, pensionata, ha affermato che i partecipanti alla marcia «non sono terroristi» e che «il divieto deve essere revocato».
Nigel, un amministratore delegato di 62 anni che ha preferito non rivelare il proprio cognome, ha definito «del tutto inappropriato» il divieto imposto dal governo lo scorso luglio. «Invece di fermare i manifestanti, dovrebbero impegnarsi di più per fermare il genocidio», ha dichiarato, prima di essere arrestato tra gli slogan dei dimostranti rivolti agli agenti: «Vergogna a voi!».
Durante i tentativi di impedire gli arresti, si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti. La Metropolitan Police ha comunicato che oltre 25 persone sono state arrestate con l’accusa di «aggressione a pubblici ufficiali e altri reati contro l’ordine pubblico».
La vicecommissaria Claire Smart ha dichiarato che gli agenti sono stati sottoposti a un livello di violenza «intollerabile», subendo pugni, calci e sputi. «Il nostro compito nel contesto delle proteste è applicare la legge e garantire che chi esercita il diritto di manifestare possa farlo in sicurezza», ha aggiunto.
Palestine Action è un’organizzazione vietata ai sensi della legge britannica sul terrorismo del 2000.
Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni della società civile hanno condannato il divieto, definendolo un eccesso legislativo e una minaccia alla libertà di espressione.
Già nei giorni precedenti la manifestazione di sabato erano state arrestate oltre 800 persone, e 138 di loro sono state accusate di sostenere o incoraggiare il sostegno a un gruppo vietato. In caso di condanna, la maggior parte rischia fino a sei mesi di carcere, mentre gli organizzatori dei cortei potrebbero ricevere pene fino a 14 anni.