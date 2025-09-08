Dopo le dimissioni di Shigeru Ishiba, il Partito Liberal Democratico (LDP) dovrebbe avviare consultazioni sul formato e sul calendario della competizione per la leadership.

Alcuni membri del partito chiedono che al processo non partecipino soltanto i parlamentari, ma anche gli iscritti ordinari, affinché possano esprimere la propria visione sul rinnovamento dell’LDP.

Oltre a Toshimitsu Motegi, anche altri esponenti del partito intendono candidarsi alla presidenza.

Il segretario generale dell’LDP, Hiroshi Moriyama, ha sottolineato l’importanza di esplorare modalità che consentano il coinvolgimento diretto degli iscritti.

L’attenzione si concentra anche su figure che avevano già preso parte alla precedente corsa alla leadership, tra cui l’ex ministra per la Sicurezza Economica Sanae Takaichi, che aveva sfidato Ishiba al ballottaggio, il ministro dell’Agricoltura Shinjiro Koizumi, risultato il più votato tra i parlamentari al primo turno, e il segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi.