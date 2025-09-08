Hamas ha reso noto di aver accettato il 18 agosto la proposta avanzata dai mediatori egiziani e qatarioti, basata sull’iniziativa dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Il movimento ha però denunciato che «l’occupazione israeliana non ha finora risposto, continuando invece i massacri e le operazioni di pulizia etnica».

Hamas ha aggiunto di mantenere contatti costanti con i mediatori per trasformare le proposte di cessate il fuoco in un accordo globale che risponda alle richieste del popolo palestinese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica di aver presentato un’iniziativa per raggiungere un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri a Gaza, sostenendo di aver ricevuto la piena approvazione da parte di Israele. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha però precisato che la proposta di Trump è ancora «oggetto di una seria valutazione».

Finora Hamas ha più volte ribadito la propria disponibilità a un’intesa complessiva con Israele, che includa lo scambio di tutti gli ostaggi israeliani con i prigionieri palestinesi, la fine della guerra a Gaza e il ritiro totale delle forze israeliane.

Secondo Hamas, Netanyahu avrebbe invece imposto nuove condizioni a ogni fase, ostacolando il processo negoziale.