Il movimento di resistenza palestinese Hamas ha annunciato di aver ricevuto, attraverso mediatori, una nuova proposta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e di essere pronto a riprendere i negoziati.
In un comunicato diffuso domenica su Telegram, il gruppo ha dichiarato: «Abbiamo ricevuto alcune proposte dalla parte americana, attraverso i mediatori, per giungere a un accordo di cessate il fuoco».
Hamas ha sottolineato di accogliere favorevolmente ogni iniziativa volta a fermare l’aggressione contro il popolo palestinese.
«Siamo pronti a sederci immediatamente al tavolo dei negoziati per discutere la liberazione di tutti i prigionieri, a condizione che venga dichiarata chiaramente la fine della guerra e che le forze israeliane si ritirino completamente da Gaza», ha aggiunto il movimento.
Il gruppo ha inoltre affermato di accettare la creazione di un comitato indipendente incaricato di gestire gli affari amministrativi della Palestina, chiedendo allo stesso tempo che Israele rispetti pienamente i punti concordati nell’intesa. Tale richiesta, ha spiegato Hamas, mira a evitare la ripetizione di esperienze passate in cui gli accordi raggiunti erano stati respinti o violati.
Netanyahu “sta valutando seriamente” la proposta di Trump
Hamas ha reso noto di aver accettato il 18 agosto la proposta avanzata dai mediatori egiziani e qatarioti, basata sull’iniziativa dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Il movimento ha però denunciato che «l’occupazione israeliana non ha finora risposto, continuando invece i massacri e le operazioni di pulizia etnica».
Hamas ha aggiunto di mantenere contatti costanti con i mediatori per trasformare le proposte di cessate il fuoco in un accordo globale che risponda alle richieste del popolo palestinese.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica di aver presentato un’iniziativa per raggiungere un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri a Gaza, sostenendo di aver ricevuto la piena approvazione da parte di Israele. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha però precisato che la proposta di Trump è ancora «oggetto di una seria valutazione».
Finora Hamas ha più volte ribadito la propria disponibilità a un’intesa complessiva con Israele, che includa lo scambio di tutti gli ostaggi israeliani con i prigionieri palestinesi, la fine della guerra a Gaza e il ritiro totale delle forze israeliane.
Secondo Hamas, Netanyahu avrebbe invece imposto nuove condizioni a ogni fase, ostacolando il processo negoziale.