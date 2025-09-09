L'autobus, che trasportava 50 passeggeri, era diretto verso Città del Messico. Il veicolo, spezzato in due, è stato trascinato per diversi metri. I cittadini presenti si sono immediatamente mobilitati per aiutare i sopravvissuti a uscire dalle lamiere contorte.

Le squadre di emergenza dello Stato del Messico, insieme alla Commissione Nazionale per le Emergenze, alla Croce Rossa e alla polizia locale, sono intervenute rapidamente sul luogo dell'incidente per fornire assistenza medica e operazioni di soccorso.

Le autorità locali hanno chiuso l'autostrada che collega il comune alla capitale. Questa strada è una delle più trafficate dello Stato e ogni giorno migliaia di lavoratori la percorrono per raggiungere la città.

Secondo l'Agenzia Federale Messicana, negli ultimi anni gli incidenti tra treni e veicoli sono in aumento: dai 673 casi registrati nel 2021 si è passati a 784 nel 2024.

L'agenzia ha inoltre precisato che solo nel primo trimestre di quest'anno 35 persone sono rimaste ferite e 3 hanno perso la vita in incidenti simili.

La tragedia si verifica in un momento in cui i residenti della zona chiedono al governo maggiori misure di sicurezza ai passaggi a livello, migliore illuminazione e segnaletica adeguata.