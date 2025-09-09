Le autorità hanno reso noto che un treno merci nel centro del Messico ha investito un autobus a due piani, causando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 61.
L'incidente è avvenuto nella cittadina di Atlacomulco, nello Stato del Messico, in una zona industriale, mentre l'autista dell'autobus tentava di superare il treno a un passaggio a livello.
L'episodio si verifica in un momento in cui il Paese sta investendo nello sviluppo della rete ferroviaria ed è considerato uno dei più gravi incidenti degli ultimi anni.
Il Comune ha dichiarato: "Purtroppo questo evento ha causato la perdita di numerose vite umane e ha colpito profondamente la nostra comunità".
La Procura dello Stato ha avviato un'indagine sull'accaduto, confermando che tra le vittime ci sono sette donne e tre uomini.
Le immagini riprese sul luogo dell'incidente mostrano l'autobus a due piani fermo nel traffico mentre tentava di attraversare i binari.
L'autobus, che trasportava 50 passeggeri, era diretto verso Città del Messico. Il veicolo, spezzato in due, è stato trascinato per diversi metri. I cittadini presenti si sono immediatamente mobilitati per aiutare i sopravvissuti a uscire dalle lamiere contorte.
Le squadre di emergenza dello Stato del Messico, insieme alla Commissione Nazionale per le Emergenze, alla Croce Rossa e alla polizia locale, sono intervenute rapidamente sul luogo dell'incidente per fornire assistenza medica e operazioni di soccorso.
Le autorità locali hanno chiuso l'autostrada che collega il comune alla capitale. Questa strada è una delle più trafficate dello Stato e ogni giorno migliaia di lavoratori la percorrono per raggiungere la città.
Secondo l'Agenzia Federale Messicana, negli ultimi anni gli incidenti tra treni e veicoli sono in aumento: dai 673 casi registrati nel 2021 si è passati a 784 nel 2024.
L'agenzia ha inoltre precisato che solo nel primo trimestre di quest'anno 35 persone sono rimaste ferite e 3 hanno perso la vita in incidenti simili.
La tragedia si verifica in un momento in cui i residenti della zona chiedono al governo maggiori misure di sicurezza ai passaggi a livello, migliore illuminazione e segnaletica adeguata.