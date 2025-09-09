Cina, Russia e Mongolia hanno condotto questa settimana le loro prime esercitazioni congiunte per la difesa dei confini, ha dichiarato l'esercito cinese, sottolineando una crescente cooperazione in materia di sicurezza tra i tre vicini.

L'esercitazione, denominata "Cooperazione per la Difesa dei Confini - 2025", si è svolta lunedì e martedì in una regione di confine non specificata condivisa dai tre Paesi, secondo quanto riportato dall'Esercito Popolare di Liberazione in un post sul suo account ufficiale Weibo.

Le esercitazioni dal vivo miravano a "rafforzare la cooperazione strategica tra le tre parti, migliorare la capacità di affrontare le minacce alla sicurezza dei confini e consolidare ulteriormente la fiducia strategica reciproca", ha dichiarato l'esercito.

Durante le esercitazioni, è stato istituito un posto di comando congiunto sul territorio cinese, operante secondo il principio "chiunque sia il territorio, quella parte prende il comando, con consultazioni multilaterali e comando parallelo", ha spiegato il post su Weibo.