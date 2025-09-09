Il capo della politica estera dell'UE ha esortato martedì la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a tornare al tavolo dei negoziati, sottolineando che l'Occidente è unito nel fornire a Kiev garanzie di sicurezza.

Intervenendo alla prima sessione plenaria del Parlamento Europeo dopo la pausa estiva, Kaja Kallas ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin "non ha alcun interesse per la pace e non fermerà la guerra finché non sarà costretto a farlo".

Ha aggiunto che l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito quasi 169 miliardi di euro di sostegno finanziario all'Ucraina dall'inizio della guerra nel 2022, inclusi oltre 63 miliardi di euro in aiuti militari.

"Solo quest'anno, gli Stati membri forniranno più che mai, 25 miliardi di euro. Fino ad oggi, hanno consegnato l'80% del nostro obiettivo di 2 milioni di munizioni. Entro ottobre, puntiamo a raggiungere il 100%", ha dichiarato.

Kallas ha sottolineato che gli alleati occidentali sono allineati sugli impegni di sicurezza a lungo termine.

"L'Occidente è unito nel fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. Ora ci sono impegni seri sul tavolo da parte della Coalizione dei Volenterosi", ha affermato.

Ha ricordato che il 4 settembre, un giorno dopo l'incontro della coalizione a Parigi, Putin ha minacciato attacchi contro qualsiasi presenza occidentale sul terreno, inclusi i peacekeeper. "Questo rappresenta un'escalation seria da parte della Russia e mina direttamente la sicurezza europea", ha avvertito Kallas.

"Il nostro messaggio alla Russia è semplice: questa guerra non è vincibile. Lasciate il campo di battaglia e sedetevi al tavolo con l'Ucraina", ha dichiarato.