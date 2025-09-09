Il capo della politica estera dell'UE ha esortato martedì la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a tornare al tavolo dei negoziati, sottolineando che l'Occidente è unito nel fornire a Kiev garanzie di sicurezza.
Intervenendo alla prima sessione plenaria del Parlamento Europeo dopo la pausa estiva, Kaja Kallas ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin "non ha alcun interesse per la pace e non fermerà la guerra finché non sarà costretto a farlo".
Ha aggiunto che l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito quasi 169 miliardi di euro di sostegno finanziario all'Ucraina dall'inizio della guerra nel 2022, inclusi oltre 63 miliardi di euro in aiuti militari.
"Solo quest'anno, gli Stati membri forniranno più che mai, 25 miliardi di euro. Fino ad oggi, hanno consegnato l'80% del nostro obiettivo di 2 milioni di munizioni. Entro ottobre, puntiamo a raggiungere il 100%", ha dichiarato.
Kallas ha sottolineato che gli alleati occidentali sono allineati sugli impegni di sicurezza a lungo termine.
"L'Occidente è unito nel fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. Ora ci sono impegni seri sul tavolo da parte della Coalizione dei Volenterosi", ha affermato.
Ha ricordato che il 4 settembre, un giorno dopo l'incontro della coalizione a Parigi, Putin ha minacciato attacchi contro qualsiasi presenza occidentale sul terreno, inclusi i peacekeeper. "Questo rappresenta un'escalation seria da parte della Russia e mina direttamente la sicurezza europea", ha avvertito Kallas.
"Il nostro messaggio alla Russia è semplice: questa guerra non è vincibile. Lasciate il campo di battaglia e sedetevi al tavolo con l'Ucraina", ha dichiarato.
Passando alle aspirazioni europee dell'Ucraina, Kallas ha esortato il blocco ad avanzare nei negoziati di adesione. "L'Ucraina ha già fatto progressi importanti nelle riforme nonostante la guerra. È tempo di aprire i negoziati sul Cluster Uno", ha detto.
La Finlandia respinge concessioni territoriali
Nel frattempo, martedì la Finlandia ha respinto qualsiasi concessione territoriale alla Russia come parte di un accordo diplomatico in Ucraina, avvertendo che tali azioni non porterebbero la pace ma, al contrario, incoraggerebbero ulteriormente l'"aggressione" russa nella regione.
La ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen ha dichiarato, durante una conferenza annuale degli ambasciatori a Berlino, che i recenti attacchi aerei russi sull'Ucraina—i più gravi dall'inizio della guerra—dimostrano chiaramente che la Russia non è pronta per un cessate il fuoco, tanto meno per negoziati.
"Se, nei negoziati, parti del territorio ucraino o elementi della sua sovranità fossero sacrificati, non risolveremmo il problema fondamentale, ma potenzialmente approfondiremmo l'aggressione russa", ha avvertito la ministra.
"Il presidente russo Putin sta conducendo una guerra ibrida in tutta Europa—influenzando le elezioni, disturbando i sistemi GPS per il traffico aereo e dispiegando una flotta ombra nella regione del Mar Baltico. Il problema con Putin non può essere risolto a spese dell'Ucraina", ha aggiunto.
Valtonen ha sostenuto che le nazioni occidentali devono mantenere il loro forte sostegno all'Ucraina, contenere strategicamente le ambizioni della Russia e limitare le opzioni di Mosca attraverso sanzioni commerciali ed economiche più severe e l'applicazione di dazi su tutte le esportazioni russe verso il mercato interno dell'UE.