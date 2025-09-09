La Cina è pronta a rafforzare la comunicazione strategica con la Corea del Nord, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping al leader nordcoreano Kim Jong-un in un messaggio di congratulazioni per il 77° anniversario della fondazione della Corea del Nord, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.
La Cina è disposta a mantenere una stretta cooperazione con la Corea del Nord per la pace e lo sviluppo regionale e mondiale, ha affermato Xi nel suo messaggio, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.
Xi ha dichiarato che Pechino è pronta a “rafforzare la comunicazione strategica, mantenere stretti scambi e cooperazione con la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e unire le forze per promuovere l'amicizia tra Cina e RPDC,” secondo quanto riportato dai media statali.
Xi ha sottolineato la “causa socialista” dei due paesi e ha invitato entrambe le parti a contribuire maggiormente alla “pace e allo sviluppo” nella regione e nel mondo.
Legami diplomatici
Dopo la liberazione della penisola coreana dal dominio giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fu istituito un regime comunista nella parte settentrionale.
Una nuova Assemblea Popolare Suprema fu eletta nell'agosto del 1948 e il 3 settembre fu promulgata una nuova costituzione.
La RPDC fu ufficialmente proclamata il 9 settembre 1948 con Kim Il Sung come suo primo premier.
Quest'anno, le due nazioni celebrano il 76° anniversario dei legami diplomatici.
La scorsa settimana, Kim ha viaggiato a Pechino a bordo del suo treno speciale per partecipare a una grande parata militare cinese insieme a Xi e Vladimir Putin della Russia.
Durante un vertice con Xi a Pechino giovedì scorso, un giorno dopo la più grande parata militare cinese, Kim ha promesso di sviluppare costantemente i legami con la Cina.