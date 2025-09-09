La Cina è pronta a rafforzare la comunicazione strategica con la Corea del Nord, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping al leader nordcoreano Kim Jong-un in un messaggio di congratulazioni per il 77° anniversario della fondazione della Corea del Nord, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.

La Cina è disposta a mantenere una stretta cooperazione con la Corea del Nord per la pace e lo sviluppo regionale e mondiale, ha affermato Xi nel suo messaggio, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Xi ha dichiarato che Pechino è pronta a “rafforzare la comunicazione strategica, mantenere stretti scambi e cooperazione con la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e unire le forze per promuovere l'amicizia tra Cina e RPDC,” secondo quanto riportato dai media statali.

Xi ha sottolineato la “causa socialista” dei due paesi e ha invitato entrambe le parti a contribuire maggiormente alla “pace e allo sviluppo” nella regione e nel mondo.

Legami diplomatici

Dopo la liberazione della penisola coreana dal dominio giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fu istituito un regime comunista nella parte settentrionale.