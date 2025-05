Papa Francesco, capo della Chiesa Cattolica Romana dal 2013, noto per il suo impegno a favore dei diritti dei palestinesi, è morto oggi come annunciato dal cardinale Kevin Farrell, camerlengo del Vaticano. Aveva 88 anni.

“Alle 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua intera vita è stata dedicata al servizio del Dio e della sua Chiesa,” ha dichiarato Farrell nell'annuncio.

Come guida spirituale di quasi 1,4 miliardi di cattolici romani, il più grande dei tre principali rami del cristianesimo, Francesco si è guadagnato il rispetto dei musulmani di tutto il mondo per i suoi ripetuti appelli a un cessate il fuoco durante la guerra genocida di Israele a Gaza, che ha causato la morte di oltre 51.200 persone, per lo più donne e bambini, tra ottobre 2023 e aprile 2025.

“È stato molto esplicito e coerente nel suo appello per un cessate il fuoco, per la fine della violenza, affinché gli aiuti umanitari potessero raggiungere Gaza. Ha sempre sostenuto che i palestinesi hanno diritto all'uguaglianza e all'autodeterminazione,” afferma la dottoressa Jordan Denari Duffner, esperta statunitense di studi religiosi e autrice di libri sul dialogo cattolico-musulmano, l'islamofobia e la discriminazione contro i musulmani.

“Il Papa è stato una voce morale davvero importante, ricordando in particolare ai cattolici ciò che la nostra fede ci insegna riguardo alla giustizia e alla pace,” ha dichiarato a TRT World.

Il Vaticano sostiene una soluzione a due stati da molto prima che Francesco assumesse l'autorità papale. Ad esempio, Papa San Giovanni Paolo II, che guidò la Chiesa Cattolica Romana dal 1978 al 2005, non fu mai reticente nell'esprimere la sua simpatia per la causa palestinese.

La Chiesa Cattolica Romana ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina secondo i confini pre-1967 nel febbraio 2013, una decisione che “deluse” il ministero degli Esteri israeliano.

Duffner, che sta attualmente scrivendo un libro su Papa Francesco e l'Islam, afferma che il defunto pontefice era mosso dalla convinzione che i palestinesi stessero subendo un'ingiustizia e meritassero uguaglianza con i loro vicini israeliani.

I papi sono solitamente cauti nel prendere posizione nei conflitti globali, ma Francesco non ha mai esitato a esprimere la sua posizione sui bombardamenti indiscriminati di Israele su Gaza per 16 mesi.

Spesso esprimeva il suo dolore pensando a Gaza “di tale crudeltà, alle mitragliatrici sui bambini, ai bombardamenti di scuole e ospedali... Quanta crudeltà!”

Nei primi giorni della guerra genocida di Israele, Francesco chiese un immediato cessate il fuoco. “Per favore, fermate gli attacchi e le armi,” disse, aggiungendo che la guerra porta solo alla “morte e sofferenza di persone innocenti.”

“La guerra è sempre una sconfitta! Ogni guerra è una sconfitta!”

Quando un attacco aereo israeliano colpì la Chiesa Ortodossa Greca di San Porfirio a Gaza il 19 ottobre 2023, uccidendo almeno 18 civili palestinesi che vi avevano trovato rifugio, Francesco chiese a Israele di porre fine rapidamente alla guerra.

“Sto pensando alla grave situazione umanitaria a Gaza… Rinnovo il mio appello affinché si aprano spazi, affinché gli aiuti umanitari continuino ad arrivare…”

Mentre Israele lanciava missili su Gaza, Papa Francesco decise di stabilire una comunicazione diretta con la comunità cristiana assediata a Gaza. Faceva telefonate notturne alla Chiesa della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica a Gaza, per offrire preghiere e parole di incoraggiamento sia ai cristiani che ai musulmani che si rifugiavano al suo interno.

Padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, ha detto che la comunità assediata traeva forza dal sostegno incrollabile del papa in mezzo alla carenza di acqua, cibo e forniture mediche.

La parrocchia ospitava meno di 500 persone, tra cui tre sacerdoti, cinque suore e 58 persone disabili. La maggior parte delle persone che si rifugiavano nella parrocchia erano musulmani e bambini bisognosi di cure speciali.

Duffner afferma che Francesco rimaneva in contatto con il sacerdote e la congregazione di Gaza tramite telefonate quotidiane “anche dal suo letto d'ospedale.”

“L'insegnamento cattolico è molto chiaro: ogni volta che persone innocenti vengono prese di mira, quando il cibo viene negato, quando non c'è un riparo adeguato, quando le strutture mediche vengono distrutte, abbiamo la responsabilità di parlare con forza in difesa di chi soffre,” afferma.

“Credo che Papa Francesco abbia davvero incarnato questo principio nel modo in cui ha risposto alla situazione a Gaza e alle più ampie ingiustizie che vediamo in Israele e Palestina,” aggiunge.

Francesco era insolitamente pro-palestinese?

Il papa ha anche incontrato i parenti dei palestinesi uccisi da Israele a Gaza. “Questa non è più guerra, questo è terrorismo,” ha osservato il papa dopo l'incontro.

Shireen Halil, una donna palestinese e cristiana di Betlemme che faceva parte del gruppo ricevuto dal pontefice, ha raccontato alla stampa che lei e gli altri si sentivano “sbalorditi” dalla quantità di informazioni che Papa Francesco aveva sulla guerra a Gaza.

Duffner afferma che c'è stata “molta continuità” tra Francesco (2013-2025) e i suoi immediati predecessori—Papa Benedetto XVI (2005-2013), Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) e Papa Paolo VI (1963-1978)—sulla questione palestinese.

“Sin dagli anni '40, il Vaticano ha sostenuto che i palestinesi meritano l'autodeterminazione e uno stato proprio. Credo che questo sia un tema che attraversa non solo il pontificato di Francesco, ma anche quelli dei suoi predecessori,” afferma.

Tuttavia, Francesco si distingue per la sua difesa esplicita dei palestinesi, principalmente perché ha vissuto durante la guerra di Israele che ha causato un “livello di violenza senza precedenti” a Gaza.

“In un certo senso, la retorica di Francesco è stata più diretta e incisiva rispetto a quella dei suoi predecessori, semplicemente a causa della situazione in cui ci troviamo,” conclude.