Australia critica Netanyahu per i commenti sul leader 'debole'
Canberra difende il riconoscimento della Palestina dopo che il primo ministro israeliano ha accusato Albanese di tradimento.
19 ore fa

L'Australia ha risposto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che ha definito il primo ministro australiano Anthony Albanese un "politico debole che ha tradito Israele," nell'ultima escalation delle tensioni tra i due Paesi.

Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha dichiarato che l'attacco di Netanyahu dimostra che è un "leader frustrato che si sfoga."

"La forza non si misura da quante persone puoi far esplodere o da quanti bambini puoi lasciare affamati," ha detto Burke all'emittente ABC.

"Quello che abbiamo visto con alcune delle azioni che stanno intraprendendo è un continuo isolamento di Israele dal resto del mondo, e questo non è nemmeno nel loro interesse."

Queste dichiarazioni arrivano dopo che Canberra ha annunciato la scorsa settimana che riconoscerà lo Stato palestinese, unendosi a Francia, Canada e Regno Unito.

Netanyahu ha reagito furiosamente, accusando Albanese di "abbandonare gli ebrei australiani."

Le relazioni tra i due Paesi si sono deteriorate rapidamente negli ultimi giorni.

Revoca dei visti

Lunedì, l'Australia ha annullato il visto del politico israeliano di estrema destra Simcha Rothman, affermando che il suo tour previsto avrebbe "diffuso divisioni."

Israele ha risposto martedì revocando i visti detenuti dai diplomatici australiani presso l'Autorità Palestinese.

Un post notturno di Netanyahu su X ha ulteriormente alimentato la disputa: "La storia ricorderà Albanese per quello che è: un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani."

L'Australia è stata a lungo considerata un'amica stretta di Israele, con Melbourne che ospitava una delle più grandi comunità per capita di sopravvissuti all'Olocausto al di fuori di Israele.

Tuttavia, il genocidio a Gaza ha rimodellato le relazioni.

Il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha dichiarato la scorsa settimana che Netanyahu ha "perso il controllo," mentre Israele si trova sempre più isolato a livello internazionale.

Anche la Nuova Zelanda ha dichiarato di considerare il riconoscimento della Palestina.

Le relazioni tra Australia e Israele erano già tese a causa di una serie di attacchi antisemiti avvenuti a Sydney e Melbourne alla fine dello scorso anno.

