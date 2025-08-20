L'Australia ha risposto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che ha definito il primo ministro australiano Anthony Albanese un "politico debole che ha tradito Israele," nell'ultima escalation delle tensioni tra i due Paesi.

Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha dichiarato che l'attacco di Netanyahu dimostra che è un "leader frustrato che si sfoga."

"La forza non si misura da quante persone puoi far esplodere o da quanti bambini puoi lasciare affamati," ha detto Burke all'emittente ABC.

"Quello che abbiamo visto con alcune delle azioni che stanno intraprendendo è un continuo isolamento di Israele dal resto del mondo, e questo non è nemmeno nel loro interesse."

Queste dichiarazioni arrivano dopo che Canberra ha annunciato la scorsa settimana che riconoscerà lo Stato palestinese, unendosi a Francia, Canada e Regno Unito.

Netanyahu ha reagito furiosamente, accusando Albanese di "abbandonare gli ebrei australiani."

Le relazioni tra i due Paesi si sono deteriorate rapidamente negli ultimi giorni.

Revoca dei visti