Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito al largo dell'isola greca di Eubea ed è stato avvertito chiaramente ad Atene, hanno riferito le autorità.

Il sisma si è verificato alle 00:30 ora locale (21:30 GMT) al largo, a 45 chilometri a nord-est della capitale greca, secondo quanto riportato dall'Istituto di Geodinamica dell'Osservatorio Nazionale di Atene nelle prime ore di martedì.

L'epicentro si trovava a quattro chilometri dalla località balneare di Nea Styra, situata nella parte sud-occidentale di Eubea, la seconda isola più grande della Grecia, ha aggiunto l'istituto.

Non sono stati segnalati immediatamente né vittime né danni.

Il sindaco della vicina città di Maratona, Stergios Tsirkas, ha descritto il terremoto come "molto intenso" durante un'intervista alla televisione ERT.

Zona sismica