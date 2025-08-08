16 ore fa
Il governo tedesco non approverà alcuna esportazione di equipaggiamento militare verso Israele che potrebbe essere utilizzato a Gaza fino a nuovo avviso, ha dichiarato venerdì il Cancelliere Friedrich Merz in risposta al piano di Israele di espandere le sue operazioni militari nella zona.
Il rilascio degli ostaggi israeliani e i negoziati per un cessate il fuoco sono le massime priorità della Germania, ha affermato Merz in una dichiarazione, esprimendo profonda preoccupazione per le sofferenze dei civili a Gaza.