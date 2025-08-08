La decisione dell'Italia di approvare la costruzione tra la Sicilia e la terraferma di quello che sarebbe il ponte a campata unica più lungo del mondo ha aperto la strada a una battaglia legale che potrebbe ulteriormente ritardare un progetto concepito per la prima volta dagli antichi Romani.

Il governo del Primo Ministro Giorgia Meloni ha dato l'approvazione finale al ponte sullo Stretto di Messina mercoledì, stanziando 13,5 miliardi di euro (15,8 miliardi di dollari) per un progetto discusso da oltre 50 anni.

"Potrebbero offrirmi tre volte il valore della mia casa, ma non mi importa. Quello che conta è il paesaggio. Non devono toccare lo Stretto di Messina," ha detto Mariolina De Francesco, una donna di 75 anni che vive nella città siciliana di Messina.

Più di 440 proprietà dovranno essere espropriate sul lato siciliano e nella regione della Calabria sulla terraferma per fare spazio al ponte di 3,7 km (2,3 miglia) e alle strade e ferrovie di collegamento.

"I nostri avvocati agiranno e li fermeremo. Questo è garantito," ha detto Mariolina De Francesco, la cui casa si trova vicino al sito di una delle torri di terra previste, alte 399 metri.

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato che i lavori preliminari dovrebbero iniziare tra settembre e ottobre, promettendo generosi risarcimenti a coloro che saranno costretti a cedere le loro proprietà. Il completamento del ponte è previsto per il 2032.

La Società Stretto di Messina, che supervisiona il progetto, si prepara a una grande battaglia legale. "I ricorsi legali certamente mi tengono occupato perché ci fanno perdere molto tempo," ha detto il suo amministratore delegato Pietro Ciucci al quotidiano La Stampa.

Questa settimana, gruppi ambientalisti hanno presentato un reclamo all'Unione Europea, segnalando gravi rischi per l'ecosistema locale.

Il quartiere Torre Faro, all'estremità settentrionale di Messina, include una riserva naturale che circonda due laghetti, e la Calabria sembra a portata di mano passeggiando lungo il lungomare.

Rischio sismico

I comitati di residenti "No Ponte" sostengono che il valore ambientale dell'area e il rischio sismico la rendano inadatta all'infrastruttura. Temono inoltre che i lavori si protraggano, rendendo il quartiere invivibile a causa del rumore.

La Società Stretto di Messina afferma che il ponte sarà progettato per resistere a terremoti molto forti e non sarà collocato su faglie attive. Ha inoltre promesso misure di mitigazione per salvaguardare gli habitat e le specie protette.

Gli obblighi contrattuali garantiranno che i tempi e gli effetti delle attività di costruzione, incluso il rumore, saranno tenuti sotto stretto controllo, ha aggiunto la società.

I sostenitori del progetto - assegnato al consorzio Eurolink guidato dall'italiana Webuild - affermano che rafforzerà l'economia di una regione sottosviluppata.