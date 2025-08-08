La Russia ha avviato venerdì i lavori per costruire la prima centrale nucleare in Kazakistan, il più grande produttore di uranio al mondo e un vasto stato dell'Asia Centrale dove Mosca, Pechino e l'Europa si contendono l'influenza.

Storicamente, la Russia è stata l'unico attore dominante nella regione e sta cercando di mantenere la sua posizione di leadership, mentre la Cina ha investito miliardi di dollari in Kazakistan nell'ambito della sua Iniziativa Belt and Road.

In una dichiarazione congiunta, le agenzie nucleari di Kazakistan e Russia hanno annunciato di aver avviato "indagini ingegneristiche per selezionare il sito ottimale e preparare la documentazione progettuale per la costruzione di una centrale nucleare ad alta capacità".

"Questo progetto rappresenta una scelta strategica per il Kazakistan e un motore di crescita economica a lungo termine per la regione e per il paese nel suo complesso", ha dichiarato Almasadam Satkaliev, capo dell'agenzia nucleare kazaka.

Secondo le autorità kazake, anche la Cina costruirà due ulteriori centrali nel paese ricco di risorse, con ulteriori dettagli che saranno resi noti entro la fine dell'anno.