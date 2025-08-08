La Russia ha avviato venerdì i lavori per costruire la prima centrale nucleare in Kazakistan, il più grande produttore di uranio al mondo e un vasto stato dell'Asia Centrale dove Mosca, Pechino e l'Europa si contendono l'influenza.
Storicamente, la Russia è stata l'unico attore dominante nella regione e sta cercando di mantenere la sua posizione di leadership, mentre la Cina ha investito miliardi di dollari in Kazakistan nell'ambito della sua Iniziativa Belt and Road.
In una dichiarazione congiunta, le agenzie nucleari di Kazakistan e Russia hanno annunciato di aver avviato "indagini ingegneristiche per selezionare il sito ottimale e preparare la documentazione progettuale per la costruzione di una centrale nucleare ad alta capacità".
"Questo progetto rappresenta una scelta strategica per il Kazakistan e un motore di crescita economica a lungo termine per la regione e per il paese nel suo complesso", ha dichiarato Almasadam Satkaliev, capo dell'agenzia nucleare kazaka.
Secondo le autorità kazake, anche la Cina costruirà due ulteriori centrali nel paese ricco di risorse, con ulteriori dettagli che saranno resi noti entro la fine dell'anno.
Il Kazakistan fornisce il 43% dell'uranio mondiale ed è il terzo maggiore fornitore di uranio grezzo per l'Unione Europea. Tuttavia, il paese fatica a generare abbastanza elettricità per il consumo interno, e l'energia nucleare è un tema delicato a causa dei test nucleari dell'era sovietica che hanno esposto 1,5 milioni di persone alle radiazioni.
La prima centrale nucleare – che sarà costruita vicino al villaggio semi-abbandonato di Ulken, sul Lago Balkhash – richiederà diversi anni per essere completata.
Rosatom, l'agenzia nucleare russa, ha dichiarato che il reattore avrà una durata di vita di 60 anni, con la possibilità di estenderla di ulteriori due decenni.
Francia e Corea del Sud avevano anch'esse partecipato alla gara per ottenere il contratto di costruzione della centrale, ma il Kazakistan ha dichiarato di aver scelto i vicini Russia e Cina, che "avevano presentato le offerte oggettivamente migliori".
Nella regione, la Russia intende inoltre costruire una centrale nucleare in Uzbekistan e un reattore di piccola scala in Kirghizistan.