Sull'integrazione regionale, Erdogan ha evidenziato l'accordo recente sul Corridoio di Zangezur tra Azerbaigian e Armenia, definendolo un passo che attiverà reti stradali e ferroviarie, aprirà i valichi di frontiera e stimolerà il commercio in vari settori.

“Chiunque cerchi di minare questo processo ne pagherà il prezzo,” ha avvertito, sottolineando l'impegno della Türkiye per l'unità tra i popoli della regione.

Riconoscimento globale della Palestina

Erdogan ha anche affrontato la questione palestinese, prevedendo che il tema dominerà l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questo mese, soprattutto mentre diversi paesi europei si muovono verso il riconoscimento dello Stato palestinese.

Ha criticato le restrizioni sui visti statunitensi per i funzionari palestinesi e ha esortato Washington a “dire basta” ai “massacri e all'oppressione” di Israele.

“Il genocidio di Israele non sarà mai dimenticato. Madri e padri compassionevoli non dimenticheranno mai come bambini, madri e padri siano stati massacrati in Palestina,” ha detto. “L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite esiste per risolvere le questioni globali, ed escludere la Palestina farebbe piacere solo a Israele.”