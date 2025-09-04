‘Sfruttamento sul posto di lavoro e cattiva condotta nelle istituzioni di ricerca’

Dolek, il cui visto per gli Stati Uniti sarebbe stato revocato, è stato arrestato dopo aver tentato di camminare verso il Canada in segno di protesta.

In un ultimo post su LinkedIn datato 27 agosto, ha scritto: “Ho camminato tutto il percorso da Massena, e ora sono ad Akwesasne... Sono esausto, le gambe mi bruciano e ho vesciche ai piedi... ma sono grato di essere arrivato fin qui.”

Lo scienziato aveva precedentemente utilizzato LinkedIn per denunciare sfruttamento sul posto di lavoro e cattiva condotta nelle istituzioni di ricerca, sostenendo che i ricercatori vulnerabili non fossero protetti mentre i denuncianti subivano ritorsioni.

Ha affermato di essere stato punito e licenziato dopo aver presentato denunce ufficiali.