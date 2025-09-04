Lo scienziato turco Furkan Dolek, scomparso da più di una settimana, è stato localizzato presso il Buffalo Federal Detention Center a New York, come confermato da funzionari diplomatici turchi.
La sorella di Dolek, Esra Dolek Coskun, ha espresso gratitudine per il supporto fornito dal Ministero degli Esteri della Türkiye e dal Consolato Generale a New York, che hanno contribuito a rintracciare il fratello, secondo quanto riportato da Anadolu giovedì.
Ha dichiarato che suo fratello è stato trasferito al centro di detenzione, ma non gli è stata ancora fissata una data per l'udienza in tribunale.
“Sono riuscita a parlargli al telefono. Sembrava stare bene,” ha detto Coskun, aggiungendo che la priorità della famiglia è garantire un rapido ritorno di Dolek in Turchia.
Secondo Coskun, il consolato sta monitorando attentamente gli sviluppi e mantiene la famiglia costantemente informata.
‘Sfruttamento sul posto di lavoro e cattiva condotta nelle istituzioni di ricerca’
Dolek, il cui visto per gli Stati Uniti sarebbe stato revocato, è stato arrestato dopo aver tentato di camminare verso il Canada in segno di protesta.
In un ultimo post su LinkedIn datato 27 agosto, ha scritto: “Ho camminato tutto il percorso da Massena, e ora sono ad Akwesasne... Sono esausto, le gambe mi bruciano e ho vesciche ai piedi... ma sono grato di essere arrivato fin qui.”
Lo scienziato aveva precedentemente utilizzato LinkedIn per denunciare sfruttamento sul posto di lavoro e cattiva condotta nelle istituzioni di ricerca, sostenendo che i ricercatori vulnerabili non fossero protetti mentre i denuncianti subivano ritorsioni.
Ha affermato di essere stato punito e licenziato dopo aver presentato denunce ufficiali.