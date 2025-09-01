Erdogan era accompagnato all'incontro da alti membri del governo, tra cui il ministro degli Esteri Hakan Fidan, il ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali Alparslan Bayraktar, il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Simsek, il ministro della Difesa Nazionale Yasar Guler, il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kacir, il ministro del Commercio Omer Bolat e il capo dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence Ibrahim Kalin.

Incontro con Xi

Durante l’incontro bilaterale a Tianjin domenica, il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato lo “spirito di autosufficienza” della Türkiye, sottolineando il ruolo crescente del Paese come potenza emergente.

Xi ha evidenziato che sia la Cina che la Türkiye, in quanto membri importanti del Sud Globale, condividono un impegno verso l'indipendenza e l'autosufficienza.

Xi ha chiesto un maggiore allineamento tra l'Iniziativa Belt and Road della Cina e l'Iniziativa del Corridoio Centrale della Türkiye, affermando che uno sviluppo coordinato rafforzerebbe i legami bilaterali e servirebbe gli interessi fondamentali di entrambe le nazioni. Ha sottolineato che tale cooperazione potrebbe anche promuovere gli obiettivi più ampi del Sud Globale.

Il leader cinese ha inoltre esortato entrambi i Paesi a cogliere l'era di pace, sviluppo e cooperazione, elevare il partenariato strategico tra Cina e Türkiye e contribuire insieme alla costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo.