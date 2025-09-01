Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato lunedì Cai Qi, primo segretario dell'Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, sottolineando l'impegno di Ankara a rafforzare le relazioni con Pechino.
Il pranzo di lavoro presso la Tianjin Guesthouse è seguito ai colloqui bilaterali di Erdogan con il presidente cinese Xi Jinping, avvenuti il giorno precedente.
“Durante l'incontro di ieri, abbiamo sottolineato al presidente Xi la nostra determinazione a rafforzare la cooperazione con la Cina in tutti i settori,” ha dichiarato Erdogan.
Ha aggiunto che la Türkiye intende anche consolidare i legami con la Cina in piattaforme multilaterali.
“Desideriamo inoltre rafforzare ulteriormente questa cooperazione in piattaforme come le Nazioni Unite, il G20 e i BRICS. Ci aspettiamo il vostro continuo supporto per avanzare nelle nostre relazioni con l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai,” ha affermato Erdogan a Cai.
Parlando di relazioni economiche, Erdogan ha affermato che Ankara mira a incrementare il volume commerciale con la Cina, attualmente vicino ai 50 miliardi di dollari, in modo “equilibrato e sostenibile,” segnalando l'interesse a ridurre il deficit commerciale.
Erdogan era accompagnato all'incontro da alti membri del governo, tra cui il ministro degli Esteri Hakan Fidan, il ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali Alparslan Bayraktar, il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Simsek, il ministro della Difesa Nazionale Yasar Guler, il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kacir, il ministro del Commercio Omer Bolat e il capo dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence Ibrahim Kalin.
Incontro con Xi
Durante l’incontro bilaterale a Tianjin domenica, il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato lo “spirito di autosufficienza” della Türkiye, sottolineando il ruolo crescente del Paese come potenza emergente.
Xi ha evidenziato che sia la Cina che la Türkiye, in quanto membri importanti del Sud Globale, condividono un impegno verso l'indipendenza e l'autosufficienza.
Xi ha chiesto un maggiore allineamento tra l'Iniziativa Belt and Road della Cina e l'Iniziativa del Corridoio Centrale della Türkiye, affermando che uno sviluppo coordinato rafforzerebbe i legami bilaterali e servirebbe gli interessi fondamentali di entrambe le nazioni. Ha sottolineato che tale cooperazione potrebbe anche promuovere gli obiettivi più ampi del Sud Globale.
Il leader cinese ha inoltre esortato entrambi i Paesi a cogliere l'era di pace, sviluppo e cooperazione, elevare il partenariato strategico tra Cina e Türkiye e contribuire insieme alla costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo.