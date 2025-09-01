Il presidente turco ha accolto con favore i progressi nel processo di pace tra Armenia e Azerbaigian, ribadendo che il suo paese sostiene la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione e continuerà a contribuire a questi sforzi.

Erdogan ha inoltre osservato che sono in fase di valutazione passi volti a migliorare la cooperazione tra Türkiye e Armenia.

Erdogan è arrivato in Cina domenica e ha tenuto colloqui bilaterali con il Presidente Xi Jinping e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif lo stesso giorno. L'agenda diplomatica del leader turco evidenzia l'impegno di Ankara in tutta l'Asia in un contesto di dinamiche regionali in evoluzione.

Vertice SCO in Cina

Il 25° vertice SCO si è aperto ufficialmente lunedì con il discorso inaugurale del Presidente Xi. Originariamente formata come “Shanghai Five” — comprendente Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan — prima che l'Uzbekistan si unisse come sesto membro, la SCO è cresciuta fino a includere 10 stati membri, due osservatori e 14 partner di dialogo che si estendono tra Asia, Europa e Africa.

Oggi, la SCO rappresenta circa il 24% della superficie terrestre globale e il 42% della popolazione mondiale.

Gli stati membri rappresentano circa un quarto del PIL globale, con il commercio tra di essi che è aumentato di quasi 100 volte negli ultimi due decenni.