Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato lunedì il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev durante il 25° vertice del Consiglio dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, in Cina, sottolineando l'attiva diplomazia di Ankara in questo incontro di alto livello.
Secondo una dichiarazione della Direzione delle Comunicazioni turca pubblicata sulla piattaforma di social media turca NSosyal, i leader hanno discusso delle relazioni bilaterali, oltre che di questioni regionali e globali, durante il vertice SCO a Tianjin, in Cina.
Erdogan ha espresso soddisfazione per i progressi nel processo di pace tra Armenia e Azerbaigian e ha affermato che la Türkiye continuerà a contribuire a questo processo. Ha sottolineato l'importanza di coordinare le iniziative di sviluppo regionale tra Türkiye e Azerbaigian nel prossimo periodo. Ha inoltre dichiarato che i due paesi continueranno a intraprendere passi per sviluppare la cooperazione in molti settori, in particolare energia e trasporti.
L'incontro si è svolto presso l'hotel di Erdogan, alla presenza del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e del ministro degli Esteri dell’Azerbaigian Jeyhun Bayramov.
Discussione sulla pace nel Caucaso meridionale
Separatamente, Erdogan ha incontrato anche il primo ministro armeno Nikol Pashinyan a margine del vertice. L'incontro ha rappresentato un'interazione rara tra i due leader.
Secondo la Direzione delle Comunicazioni turca, Erdogan ha discusso delle relazioni tra Türkiye e Armenia in un incontro focalizzato sugli sforzi per garantire stabilità e pace durature nel Caucaso meridionale.
Il presidente turco ha accolto con favore i progressi nel processo di pace tra Armenia e Azerbaigian, ribadendo che il suo paese sostiene la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione e continuerà a contribuire a questi sforzi.
Erdogan ha inoltre osservato che sono in fase di valutazione passi volti a migliorare la cooperazione tra Türkiye e Armenia.
Erdogan è arrivato in Cina domenica e ha tenuto colloqui bilaterali con il Presidente Xi Jinping e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif lo stesso giorno. L'agenda diplomatica del leader turco evidenzia l'impegno di Ankara in tutta l'Asia in un contesto di dinamiche regionali in evoluzione.
Vertice SCO in Cina
Il 25° vertice SCO si è aperto ufficialmente lunedì con il discorso inaugurale del Presidente Xi. Originariamente formata come “Shanghai Five” — comprendente Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan — prima che l'Uzbekistan si unisse come sesto membro, la SCO è cresciuta fino a includere 10 stati membri, due osservatori e 14 partner di dialogo che si estendono tra Asia, Europa e Africa.
Oggi, la SCO rappresenta circa il 24% della superficie terrestre globale e il 42% della popolazione mondiale.
Gli stati membri rappresentano circa un quarto del PIL globale, con il commercio tra di essi che è aumentato di quasi 100 volte negli ultimi due decenni.