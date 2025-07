La Bulgaria diventa il 21º membro ad adottare l’euro dopo l’approvazione dell’UE

I ministri dell’Unione Europea hanno dato l’approvazione definitiva affinché la Bulgaria adotti l’euro a partire dal 1° gennaio 2026, rendendo il paese il 21º membro della zona della moneta unica.

Il passaggio dal lev all’euro avverrà circa 19 anni dopo l’ingresso della Bulgaria, con una popolazione di 6,4 milioni di abitanti, nell’Unione Europea.

"Ce l'abbiamo fatta!", ha dichiarato martedì il primo ministro bulgaro Rossen Jeliazkov.

Su X, Jeliazkov ha aggiunto: “Grazie a tutte le istituzioni, ai partner e a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno a rendere possibile questo momento storico. Il governo mantiene il suo impegno a garantire una transizione fluida ed efficace all’euro a beneficio di tutti i cittadini.”

I ministri delle Finanze dell’UE, che hanno adottato i testi legislativi necessari per il passaggio, hanno ufficialmente fissato il tasso di cambio dell’euro a 1,95583 lev bulgari.

Dopo l’approvazione, il commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato:

“Entrare a far parte della zona euro non significa solo usare l’euro al posto del lev. Si tratta di costruire un futuro più luminoso e prospero per la Bulgaria e i suoi cittadini nel cuore dell’Europa.”

Ha poi aggiunto: “L’euro porterà nuove opportunità, investimenti, posti di lavoro e crescita.”

Lo scorso mese, la Commissione Europea ha annunciato che il paese più povero dell’Unione aveva soddisfatto i rigorosi criteri richiesti per adottare l’euro, mentre la Banca Centrale Europea (BCE) ha espresso un parere favorevole.

Il percorso della Bulgaria verso l’adesione alla zona euro si è svolto su uno sfondo politico turbolento, segnato da sette elezioni in tre anni. L’ultima consultazione elettorale ha avuto luogo nell’ottobre 2024.

Tuttavia, secondo gli ultimi sondaggi, la società bulgara resta divisa sulla questione dell’euro. Gli esperti attribuiscono in gran parte questo scetticismo alla paura dell’aumento dei prezzi e della diminuzione del potere d’acquisto.

Il presidente Rumen Radev ha sorpreso molti proponendo un referendum sulla questione, ma la proposta è stata rapidamente respinta dal Parlamento bulgaro.

Dallo scorso giugno, manifestanti si sono radunati a Sofia con lo slogan “Difendiamo il lev bulgaro”. È stato allestito un accampamento simbolico, composto da alcune tende, nei pressi del Palazzo presidenziale e della Banca Nazionale Bulgara nella capitale.

I partiti di estrema destra dell’opposizione hanno sfruttato la questione per alimentare la retorica anti-UE.

I sostenitori dell’euro in Bulgaria, tuttavia, affermano che questo passo contribuirà a rafforzare l’economia del paese, a consolidare i legami con l’Occidente e a offrire una protezione contro l’influenza russa.

Il musicista 43enne Veselin Dimitrov, intervistato dall’AFP a Sofia, ha dichiarato:

“Anche se le proteste sono contro l’euro, sembrano portare l’impronta del Cremlino. Per questo motivo, i benefici politici di questo cambiamento stanno diventando sempre più rilevanti.”

L'area dell'euro si allarga

L’approvazione è arrivata in un momento in cui l’euro si sta rafforzando rispetto al dollaro statunitense, mentre le politiche commerciali protezionistiche del presidente Donald Trump stanno minando la fiducia nella valuta americana.

Quando le prime banconote e monete in euro furono introdotte il 1º gennaio 2002, la zona della moneta unica contava solo 12 paesi, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Grecia.

Nel corso del tempo, l’area si è progressivamente ampliata: la Slovenia è entrata nel 2007, seguita da Cipro e Malta nel 2008, dalla Slovacchia nel 2009, dall’Estonia nel 2011, dalla Lettonia nel 2014 e infine dalla Lituania nel 2015.

La Croazia è stato l’ultimo paese ad aderire, nel 2023, portando il numero totale dei membri a 20.

La Bulgaria aveva già manifestato l’intenzione di adottare l’euro in passato, ma Bruxelles aveva ritenuto che l’inflazione fosse troppo elevata per soddisfare i criteri richiesti.

Per entrare a far parte della moneta unica, i paesi membri dell’UE devono dimostrare che le loro economie sono in linea con quelle degli altri membri dell’eurozona e che i loro conti pubblici sono sotto controllo.

Tra i requisiti, vi è il mantenimento di un tasso d’inflazione non superiore di oltre 1,5 punti percentuali rispetto alla media dei tre migliori paesi dell’UE.

Quando Bruxelles ha dato il via libera a giugno, ha rilevato che l’inflazione media della Bulgaria nei 12 mesi fino ad aprile 2025 era del 2,7%, quindi di poco al di sotto della soglia richiesta.

