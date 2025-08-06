POLITICA
Inviato speciale degli Stati Uniti incontrerà funzionari russi mercoledì
Trump afferma che Washington deciderà nuove sanzioni per i paesi che acquistano energia russa dopo l'incontro di Witkoff con i funzionari del Cremlino.
FILE PHOTO - Russian President Vladimir Putin, and U.S. special envoy Steve Witkoff greet each other prior to their talks at the Kremlin in Moscow. / AP
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il suo inviato speciale, Steve Witkoff, incontrerà funzionari russi mercoledì, mentre la Casa Bianca valuta ulteriori sanzioni in risposta alla guerra della Russia in Ucraina.

"Abbiamo un incontro con la Russia domani. Vedremo cosa succederà," ha detto Trump ai giornalisti martedì.

Ha rifiutato di confermare se gli Stati Uniti intendano imporre tariffe del 100% ai paesi che continuano ad acquistare energia russa, inclusa la Cina.

"Non ho mai parlato di una percentuale, ma faremo parecchio in tal senso. Vedremo cosa accadrà nel prossimo periodo piuttosto breve," ha aggiunto.

Trump ha inoltre affermato che gli Stati Uniti "prenderanno una decisione" sulle nuove sanzioni dopo i colloqui di mercoledì.

Queste dichiarazioni arrivano prima della scadenza dell'8 agosto fissata dal presidente per un accordo di cessate il fuoco tra la Russia e l'Ucraina, altrimenti Mosca dovrà affrontare una maggiore pressione da parte degli Stati Uniti.

Martedì, la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha confermato il viaggio di Witkoff.

"Possiamo confermarlo da questo podio. Non ho dettagli su cosa comporterà," ha dichiarato Bruce.

Ha aggiunto che, sebbene Trump non sia "contento" del Presidente russo Vladimir Putin o della condotta di Mosca, "rimane impegnato a soluzioni diplomatiche" per porre fine alla guerra.

La Casa Bianca ha intensificato gli avvertimenti contro le nazioni che continuano a importare energia russa, definendo tali acquisti un'ancora di salvezza per la macchina da guerra del Cremlino.

