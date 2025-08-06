Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il suo inviato speciale, Steve Witkoff, incontrerà funzionari russi mercoledì, mentre la Casa Bianca valuta ulteriori sanzioni in risposta alla guerra della Russia in Ucraina.

"Abbiamo un incontro con la Russia domani. Vedremo cosa succederà," ha detto Trump ai giornalisti martedì.

Ha rifiutato di confermare se gli Stati Uniti intendano imporre tariffe del 100% ai paesi che continuano ad acquistare energia russa, inclusa la Cina.

"Non ho mai parlato di una percentuale, ma faremo parecchio in tal senso. Vedremo cosa accadrà nel prossimo periodo piuttosto breve," ha aggiunto.

Trump ha inoltre affermato che gli Stati Uniti "prenderanno una decisione" sulle nuove sanzioni dopo i colloqui di mercoledì.