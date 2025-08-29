Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato l'amicizia a lungo termine tra Türkiye e Giappone, definendola un “ponte di cuori” più forte dei documenti ufficiali e alimentato dalla storia e dalla coscienza dell'umanità.
In un articolo firmato pubblicato venerdì sia in giapponese che in inglese sul Nikkei Shimbun, uno dei principali quotidiani giapponesi, Erdogan ha riflettuto sulle radici storiche delle relazioni bilaterali, citando la tragedia della Fregata Ertugrul avvenuta nel 1890 al largo della costa di Kushimoto come simbolo di compassione e sostegno reciproco.
“Quel giorno tragico ha lasciato un segno profondo nella nostra memoria e ha posto le relazioni tra i nostri paesi su una base umana,” ha dichiarato Erdogan, ricordando l'assistenza del Giappone dopo il disastro.
Ha osservato che, nel corso degli anni, l'amicizia si è estesa a numerosi settori, tra cui infrastrutture, tecnologia, istruzione e cultura. Progetti come il Marmaray, il Ponte Osmangazi, il Ponte Fatih Sultan Mehmet e il Ponte del Corno d'Oro esemplificano la collaborazione tra la determinazione turca e l'ingegneria giapponese.
“Queste opere non sono composte solo di acciaio e cemento,” ha affermato Erdogan. “Ognuna è un simbolo di lungimiranza, alleanza e del legame sincero tra le nostre nazioni.”
La diplomazia umanitaria di Erdogan
La diplomazia umanitaria è centrale nella visione di Erdogan. Ha sottolineato le profonde affinità culturali e il rispetto reciproco tra i popoli di Türkiye e Giappone, descrivendoli come società che “non rimangono in silenzio di fronte alla sofferenza, tendono una mano a chi è nel bisogno e danno priorità alla dignità umana.”
Erdogan ha evidenziato che le organizzazioni della società civile e le agenzie di sviluppo di entrambi i paesi lavorano da tempo fianco a fianco, citando i progetti realizzati da TİKA e JICA come esempi.
Rivolgendosi alle attuali crisi umanitarie, Erdogan ha richiamato l'attenzione su Gaza in Palestina, descrivendo la situazione come “una delle prove più gravi per la coscienza dell'umanità.”
Ha evidenziato le aggressioni militari di Israele, che hanno reso inoperativi gli ospedali, distrutto città e privato milioni di persone dei beni di prima necessità.
Appelli per un cessate il fuoco a Gaza
Erdogan ha dichiarato che Türkiye continuerà a sostenere un cessate il fuoco e un aiuto umanitario senza ostacoli, sottolineando che “la nostra voce deve essere più forte e il nostro impatto più ampio.”
Ha elogiato l'impegno del Giappone per la pace, il rispetto del diritto internazionale e la sensibilità umanitaria, affermando che combinare l'approccio del Giappone con l'influenza regionale e la capacità di aiuto della Türkiye potrebbe creare un “partenariato dignitoso e potente.”
Erdogan ha invitato a compiere sforzi per garantire un cessate il fuoco, organizzare aiuti umanitari, sostenere l'istruzione e la salute dei bambini e perseguire una giusta soluzione a due stati.
“L'amicizia tra Türkiye e Giappone non è solo un bel ricordo del passato; è anche una grande opportunità per superare le crisi di oggi,” ha affermato.
Erdogan ha esortato la comunità internazionale a dimostrare solidarietà contro l'oppressione e a trasformare tale solidarietà in azioni concrete per rafforzare la pace, la giustizia e l'umanità.