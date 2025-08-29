Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato l'amicizia a lungo termine tra Türkiye e Giappone, definendola un “ponte di cuori” più forte dei documenti ufficiali e alimentato dalla storia e dalla coscienza dell'umanità.

In un articolo firmato pubblicato venerdì sia in giapponese che in inglese sul Nikkei Shimbun, uno dei principali quotidiani giapponesi, Erdogan ha riflettuto sulle radici storiche delle relazioni bilaterali, citando la tragedia della Fregata Ertugrul avvenuta nel 1890 al largo della costa di Kushimoto come simbolo di compassione e sostegno reciproco.

“Quel giorno tragico ha lasciato un segno profondo nella nostra memoria e ha posto le relazioni tra i nostri paesi su una base umana,” ha dichiarato Erdogan, ricordando l'assistenza del Giappone dopo il disastro.

Ha osservato che, nel corso degli anni, l'amicizia si è estesa a numerosi settori, tra cui infrastrutture, tecnologia, istruzione e cultura. Progetti come il Marmaray, il Ponte Osmangazi, il Ponte Fatih Sultan Mehmet e il Ponte del Corno d'Oro esemplificano la collaborazione tra la determinazione turca e l'ingegneria giapponese.

“Queste opere non sono composte solo di acciaio e cemento,” ha affermato Erdogan. “Ognuna è un simbolo di lungimiranza, alleanza e del legame sincero tra le nostre nazioni.”

La diplomazia umanitaria di Erdogan

La diplomazia umanitaria è centrale nella visione di Erdogan. Ha sottolineato le profonde affinità culturali e il rispetto reciproco tra i popoli di Türkiye e Giappone, descrivendoli come società che “non rimangono in silenzio di fronte alla sofferenza, tendono una mano a chi è nel bisogno e danno priorità alla dignità umana.”

Erdogan ha evidenziato che le organizzazioni della società civile e le agenzie di sviluppo di entrambi i paesi lavorano da tempo fianco a fianco, citando i progetti realizzati da TİKA e JICA come esempi.