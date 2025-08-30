TÜRKİYE
Il presidente Erdogan onora il passato eroico e l'unità della Türkiye nella Giornata della Vittoria
Il presidente turco Erdogan celebra la Giornata della Vittoria con un messaggio come trionfo dell'indipendenza della Türkiye e della lotta eroica per la libertà e l'unità nazionale.
Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha visitato il Mausoleo di Atatürk in occasione della Festa della Vittoria del 30 agosto e della Giornata delle Forze Armate Turche. / AA
30 agosto 2025

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un messaggio il 30 agosto, in occasione della Giornata della Vittoria, un momento cruciale nella storia della Türkiye.

Erdogan, nel suo messaggio di sabato, ha descritto questa giornata come un simbolo della fede incrollabile della nazione, del suo spirito eroico e della lotta collettiva per la libertà e l'indipendenza.

“La Grande Vittoria, ottenuta grazie al patriottismo del nostro esercito eroico e alla volontà unita della nostra nazione, ha spezzato le catene della prigionia e aperto la strada alla nostra indipendenza,” ha dichiarato Erdogan.

Ha sottolineato che la Giornata della Vittoria non rappresenta solo una vittoria militare, ma anche una “rinascita” della nazione turca, della sua lotta per l'esistenza e della sua eterna indipendenza.

Sotto la guida del padre fondatore della Repubblica Turca, Mustafa Kemal Ataturk, la campagna militare, parte della Grande Offensiva, iniziata il 26 agosto 1922, sancì l'indipendenza della Türkiye e si concluse il 18 settembre dello stesso anno.

Gli storici sottolineano che il trionfo, guidato da Ataturk, proclamò la determinazione della Türkiye per l'autogoverno e la sua presenza duratura in Anatolia.

La nazione turca ‘non compromette mai la sua indipendenza’

Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Giornata della Vittoria ha portato speranza non solo alla nazione turca, ma anche a tutti i popoli oppressi sotto prigionia.

“Con questa vittoria, la nazione turca ha dichiarato ancora una volta al mondo intero che questa nazione non sarà mai sottomessa, non accetterà mai la prigionia e non comprometterà mai la sua indipendenza,” ha affermato Erdogan.

Ha osservato che la vittoria è diventata un potente simbolo dell'ideale di indipendenza per tutte le nazioni che lottano per la libertà dall'oppressione.

Il presidente ha sottolineato che il dovere della nazione è portare la fiaccola dell'indipendenza verso un futuro più forte con unità e solidarietà.

“In questo giorno significativo, ricordo con misericordia i nostri cari martiri che hanno sacrificato la loro vita per la patria, in particolare Ghazi Mustafa Kemal e i suoi compagni d'armi, e con gratitudine i nostri eroici veterani,” ha concluso.

