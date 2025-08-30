La nazione turca ‘non compromette mai la sua indipendenza’

Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Giornata della Vittoria ha portato speranza non solo alla nazione turca, ma anche a tutti i popoli oppressi sotto prigionia.

“Con questa vittoria, la nazione turca ha dichiarato ancora una volta al mondo intero che questa nazione non sarà mai sottomessa, non accetterà mai la prigionia e non comprometterà mai la sua indipendenza,” ha affermato Erdogan.

Ha osservato che la vittoria è diventata un potente simbolo dell'ideale di indipendenza per tutte le nazioni che lottano per la libertà dall'oppressione.

Il presidente ha sottolineato che il dovere della nazione è portare la fiaccola dell'indipendenza verso un futuro più forte con unità e solidarietà.

“In questo giorno significativo, ricordo con misericordia i nostri cari martiri che hanno sacrificato la loro vita per la patria, in particolare Ghazi Mustafa Kemal e i suoi compagni d'armi, e con gratitudine i nostri eroici veterani,” ha concluso.