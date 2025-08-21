Eredità di Compassione

Caprio, nato nel Rhode Island nel 1936, lascia un'eredità di compassione e innumerevoli atti di gentilezza che vanno oltre il tribunale.

Durante tutta la sua carriera, ha dimostrato empatia e comprensione, spesso riducendo o annullando multe per persone che non potevano permettersele.

Il governatore del Rhode Island, Dan McKee, ha rilasciato una dichiarazione per esprimere le sue condoglianze alla famiglia del giudice.

"A livello personale, era un amico che ha affrontato la sua malattia con coraggio, e mi mancherà molto. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile," ha detto McKee.

"Il giudice Caprio non solo ha servito il pubblico con dedizione, ma si è connesso con le persone in modo significativo, e non si poteva fare a meno di rispondere al suo calore e alla sua compassione. Era più di un giurista — era un simbolo di empatia sul banco, mostrandoci cosa è possibile quando la giustizia è temperata dall'umanità."

Caprio è stato protagonista dello show nominato agli Emmy "Caught in Providence" dal 2018 al 2020.

Nello show, Caprio ascoltava casi riguardanti vari presunti reati e si approcciava regolarmente agli imputati con il comportamento di un padre anziano, mostrando un senso di compassione.