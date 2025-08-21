Il giudice statunitense Frank Caprio, soprannominato il "giudice più gentile del mondo", è morto all'età di 88 anni dopo una battaglia contro il cancro al pancreas.
Un post su Instagram dal suo account ha confermato la sua scomparsa mercoledì, affermando che il giudice è deceduto dopo una "lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas."
"Il giudice Caprio ha toccato la vita di milioni di persone attraverso il suo lavoro in tribunale e oltre. Il suo calore, il suo umorismo e la sua gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto," si legge nel post.
"Sarà ricordato non solo come un giudice rispettato, ma anche come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico devoto."
Solo un giorno prima della sua morte, aveva pubblicato su Instagram chiedendo ai suoi follower di ricordarlo nelle loro preghiere mentre affrontava la malattia.
"Mentre continuo questa difficile battaglia, le vostre preghiere solleveranno il mio spirito," aveva scritto Caprio nel suo post.
"Purtroppo, ho avuto una ricaduta e sono tornato in ospedale," aveva aggiunto, riferendosi alla ricomparsa del cancro.
"Vi chiedo ancora, se non è troppo, di ricordarmi nelle vostre preghiere. Credo molto nel potere delle preghiere."
Eredità di Compassione
Caprio, nato nel Rhode Island nel 1936, lascia un'eredità di compassione e innumerevoli atti di gentilezza che vanno oltre il tribunale.
Durante tutta la sua carriera, ha dimostrato empatia e comprensione, spesso riducendo o annullando multe per persone che non potevano permettersele.
Il governatore del Rhode Island, Dan McKee, ha rilasciato una dichiarazione per esprimere le sue condoglianze alla famiglia del giudice.
"A livello personale, era un amico che ha affrontato la sua malattia con coraggio, e mi mancherà molto. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile," ha detto McKee.
"Il giudice Caprio non solo ha servito il pubblico con dedizione, ma si è connesso con le persone in modo significativo, e non si poteva fare a meno di rispondere al suo calore e alla sua compassione. Era più di un giurista — era un simbolo di empatia sul banco, mostrandoci cosa è possibile quando la giustizia è temperata dall'umanità."
Caprio è stato protagonista dello show nominato agli Emmy "Caught in Providence" dal 2018 al 2020.
Nello show, Caprio ascoltava casi riguardanti vari presunti reati e si approcciava regolarmente agli imputati con il comportamento di un padre anziano, mostrando un senso di compassione.