Le autorità hanno stabilito che la sua morte è stata un suicidio, una conclusione confermata dal Dipartimento di Giustizia a luglio. Gli ufficiali hanno anche dichiarato che Epstein non aveva mantenuto una lista di clienti facoltosi per i quali avrebbe trafficato minorenni.

Questa conclusione ha scatenato reazioni tra i sostenitori di "Make America Great Again" di Trump, che da tempo sostengono che Epstein sia stato ucciso come parte di un insabbiamento per proteggere i suoi potenti associati.

La decisione di Berman segue due sentenze simili negli ultimi mesi. A luglio, un giudice della Florida ha respinto la richiesta di pubblicare i documenti del gran giurì relativi a Epstein. All'inizio di questo mese, un altro giudice ha bloccato la pubblicazione delle testimonianze del gran giurì riguardanti Ghislaine Maxwell, la compagna di lunga data di Epstein, condannata per aver procurato ragazze minorenni per lui.

La morte di Epstein e il segreto che circonda i documenti hanno alimentato anni di speculazioni e teorie del complotto. I critici sostengono che il governo non abbia fornito trasparenza sull'intera portata dei crimini di Epstein e sul possibile coinvolgimento dei suoi associati.