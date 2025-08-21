L'esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato una "nuova fase" della sua aggressione in corso per rioccupare Gaza City, intensificando il genocidio nell'enclave palestinese assediata.

"Abbiamo iniziato operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco a Gaza City. Le nostre forze ora controllano le periferie di Gaza City," ha affermato il portavoce militare Effie Defrin durante una conferenza stampa.

Ha aggiunto che l'esercito è passato alla seconda fase dell'invasione terrestre, denominata in codice Operazione Carri di Gedeone.

"Hamas oggi non è lo stesso Hamas che esisteva prima dell'operazione," ha sostenuto Defrin.

Secondo lui, il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha ordinato 60.000 nuovi avvisi di richiamo per i riservisti e ha esteso di 20.000 unità gli ordini di servizio attuali per sostenere l'espansione.

Defrin ha inoltre affermato che Israele ha il 75% del "controllo operativo" su Gaza.

Spostamenti forzati

L'8 agosto, il Gabinetto di Guerra del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha approvato un piano per rioccupare gradualmente l'enclave, iniziando da Gaza City.

Il piano prevede di costringere quasi 1 milione di palestinesi a spostarsi verso sud, circondare la città ed effettuare incursioni terrestri nei quartieri residenziali.