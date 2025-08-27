“La Türkiye è garante della sicurezza, della pace e del benessere dei curdi, così come di tutti i popoli fratelli in Siria”, ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan.
“Coloro che si rivolgono ad Ankara e Damasco vinceranno,” ha affermato durante un discorso in occasione del 954° anniversario della vittoria di Malazgirt nella provincia di Mus, in Turchia.
Il presidente turco ha sottolineato che la visione del suo paese per il ‘Secolo della Türkiye’ mira prima a creare una Türkiye grande e potente, libera dal terrorismo, e poi in una regione libera dal terrorismo, attraverso sforzi collettivi.
Ha aggiunto che, nonostante tutti gli ostacoli, i blocchi e i sabotaggi, Ankara rimane impegnata a lottare per una Türkiye forte, unita come una nazione di 86 milioni di persone legate dalla storia, dalla cultura, da una civiltà condivisa e da credenze comuni.
“Come turchi, arabi e curdi, vivremo fianco a fianco in questa terra fino alla fine dei tempi,” ha dichiarato Erdogan.
Le sue osservazioni arrivano a poche settimane dalla creazione, da parte del parlamento turco, di un comitato di alto livello volto a tracciare un percorso legale verso quella che i funzionari definiscono una “Türkiye libera dal terrorismo,” in una mossa descritta come una svolta storica per la pace nella regione.
Inaugurato il 5 agosto, il Comitato per la Solidarietà Nazionale, la Fratellanza e la Democrazia è stato presentato come una piattaforma di dialogo tra turchi e curdi e un tentativo di risolvere eventuali disaccordi attraverso canali parlamentari.
“La fratellanza tra turchi e curdi è un elemento fondante della nostra geografia,” aveva dichiarato il presidente del parlamento turco Numan Kurtulmus durante il discorso di inaugurazione del comitato.
“Questo processo è una questione di sopravvivenza nazionale che riguarda il futuro condiviso di turchi, curdi e cittadini di ogni estrazione sociale.”
I funzionari affermano che il comitato fungerà da organo deliberativo incaricato di identificare riforme, redigere legislazioni e informare il pubblico sui progressi, con un mandato che durerà fino alla fine del 2025.
Avvertimenti regionali
Il 10 marzo, la presidenza siriana ha annunciato la firma di un accordo per l'integrazione delle Forze Democratiche Siriane (SDF) nelle istituzioni statali, riaffermando l'unità territoriale del paese e respingendo qualsiasi tentativo di divisione.
Tuttavia, mesi dopo la firma dell'accordo, il presidente siriano Ahmad al Sharaa ha criticato le SDF per le contraddizioni tra le loro parole e le azioni riguardo all'attuazione dell'accordo.
A luglio, 30 terroristi del PKK hanno bruciato le loro armi all'ingresso di una grotta nel nord dell'Iraq, un evento che Ankara ha definito l'inizio dello smantellamento del gruppo.
Lo sviluppo rappresenta uno dei gesti più significativi nella lunga campagna terroristica contro la Turchia da parte del PKK, designato come organizzazione terroristica da Ankara, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea.
Le SDF sono dominate dal gruppo terroristico YPG, il ramo siriano del PKK.
Il 13 agosto, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avvertito che il gruppo terroristico YPG dovrebbe smettere immediatamente di rappresentare una minaccia per la Türkiye e la regione, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo siriano.
“Il mio appello al YPG è che dovrebbero immediatamente cessare di essere una minaccia per la Türkiye e la regione, insieme ai terroristi che hanno raccolto da tutto il mondo,” ha dichiarato Fidan in quell'occasione.