“La Türkiye è garante della sicurezza, della pace e del benessere dei curdi, così come di tutti i popoli fratelli in Siria”, ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Coloro che si rivolgono ad Ankara e Damasco vinceranno,” ha affermato durante un discorso in occasione del 954° anniversario della vittoria di Malazgirt nella provincia di Mus, in Turchia.

Il presidente turco ha sottolineato che la visione del suo paese per il ‘Secolo della Türkiye’ mira prima a creare una Türkiye grande e potente, libera dal terrorismo, e poi in una regione libera dal terrorismo, attraverso sforzi collettivi.

Ha aggiunto che, nonostante tutti gli ostacoli, i blocchi e i sabotaggi, Ankara rimane impegnata a lottare per una Türkiye forte, unita come una nazione di 86 milioni di persone legate dalla storia, dalla cultura, da una civiltà condivisa e da credenze comuni.

“Come turchi, arabi e curdi, vivremo fianco a fianco in questa terra fino alla fine dei tempi,” ha dichiarato Erdogan.

Le sue osservazioni arrivano a poche settimane dalla creazione, da parte del parlamento turco, di un comitato di alto livello volto a tracciare un percorso legale verso quella che i funzionari definiscono una “Türkiye libera dal terrorismo,” in una mossa descritta come una svolta storica per la pace nella regione.

Inaugurato il 5 agosto, il Comitato per la Solidarietà Nazionale, la Fratellanza e la Democrazia è stato presentato come una piattaforma di dialogo tra turchi e curdi e un tentativo di risolvere eventuali disaccordi attraverso canali parlamentari.

“La fratellanza tra turchi e curdi è un elemento fondante della nostra geografia,” aveva dichiarato il presidente del parlamento turco Numan Kurtulmus durante il discorso di inaugurazione del comitato.

“Questo processo è una questione di sopravvivenza nazionale che riguarda il futuro condiviso di turchi, curdi e cittadini di ogni estrazione sociale.”