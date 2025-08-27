La Türkiye oggi ha condannato e respinto le dichiarazioni fatte dal primo ministro israeliano riguardo agli eventi del 1915.

“La dichiarazione di Netanyahu sugli eventi del 1915 è un tentativo di sfruttare eventi tragici del passato per ragioni politiche,” ha affermato il Ministero degli Esteri turco in un comunicato.

“Netanyahu, che è sotto processo per il suo ruolo nel genocidio commesso contro il popolo palestinese, sta cercando di coprire i crimini che lui e il suo governo hanno commesso,” ha aggiunto il ministero.

“Condanniamo e respingiamo questa dichiarazione, che è incompatibile con i fatti storici e legali,” ha concluso.

La Türkiye si oppone alla presentazione degli eventi come "genocidio", descrivendoli invece come una tragedia in cui entrambe le parti hanno subito perdite.