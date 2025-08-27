TÜRKİYE
Netanyahu 'sta sfruttando gli eventi dolorosi del 1915' per propri guadagni politici
"Le osservazioni del primo ministro israeliano sono incompatibili con i fatti storici e legali, "afferma Ankara.
Il Ministero degli Esteri turco afferma che Netanyahu sta cercando di insabbiare i crimini commessi da lui e dal suo governo. / AA
27 agosto 2025

La Türkiye oggi ha condannato e respinto le dichiarazioni fatte dal primo ministro israeliano riguardo agli eventi del 1915.

“La dichiarazione di Netanyahu sugli eventi del 1915 è un tentativo di sfruttare eventi tragici del passato per ragioni politiche,” ha affermato il Ministero degli Esteri turco in un comunicato.

“Netanyahu, che è sotto processo per il suo ruolo nel genocidio commesso contro il popolo palestinese, sta cercando di coprire i crimini che lui e il suo governo hanno commesso,” ha aggiunto il ministero.

“Condanniamo e respingiamo questa dichiarazione, che è incompatibile con i fatti storici e legali,” ha concluso.

La Türkiye si oppone alla presentazione degli eventi come "genocidio", descrivendoli invece come una tragedia in cui entrambe le parti hanno subito perdite.

Ankara ha ripetutamente proposto la creazione di una commissione congiunta di storici provenienti da Türkiye e Armenia, insieme a esperti internazionali, per affrontare la questione.

Israele ha ucciso quasi 63.000 palestinesi a Gaza dall'ottobre 2023. L'offensiva militare ha devastato la citta’, che sta affrontando una carestia, rendendola inabitabile.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.

