Il festival di punta della tecnologia, aviazione e spazio della Türkiye, Teknofest, ha inaugurato un'edizione speciale dedicata al settore marittimo a Istanbul, mettendo in evidenza la forza navale e le innovazioni del paese.

L'evento di quattro giorni, noto come Patria Blu, è iniziato giovedì presso il Comando del Cantiere Navale di Istanbul. Anadolu è il partner globale per la comunicazione. Sebbene il festival sia iniziato giovedì, il pubblico potrà partecipare il 30 e 31 agosto.

Il Presidente Recep Tayyip Erdogan è atteso per partecipare durante il giorno di apertura.

Le competizioni sono una caratteristica chiave dell'evento e includono sfide per sistemi subacquei senza equipaggio, razzi subacquei e veicoli marittimi autonomi.