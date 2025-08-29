Il festival di punta della tecnologia, aviazione e spazio della Türkiye, Teknofest, ha inaugurato un'edizione speciale dedicata al settore marittimo a Istanbul, mettendo in evidenza la forza navale e le innovazioni del paese.
L'evento di quattro giorni, noto come Patria Blu, è iniziato giovedì presso il Comando del Cantiere Navale di Istanbul. Anadolu è il partner globale per la comunicazione. Sebbene il festival sia iniziato giovedì, il pubblico potrà partecipare il 30 e 31 agosto.
Il Presidente Recep Tayyip Erdogan è atteso per partecipare durante il giorno di apertura.
Le competizioni sono una caratteristica chiave dell'evento e includono sfide per sistemi subacquei senza equipaggio, razzi subacquei e veicoli marittimi autonomi.
La Marina Turca sta inoltre esponendo alcune delle sue navi più avanzate, come la nave d'assalto anfibia TCG Anadolu, la fregata TCG Istanbul, la corvetta antisommergibile TCG Burgazada, la fregata TCG Orucreis, il posamine TCG Nusret, insieme ai sottomarini TCG Sakarya e TCG Hizirreis.
Oltre alla tecnologia militare, Teknofest Patria Blu offre esposizioni sulla storia e cultura marittima, esperienze interattive di realtà virtuale e una serie di conferenze.
Dopo l'evento, l'edizione principale di Teknofest si terrà dal 17 al 21 settembre presso l'Aeroporto Atatürk di Istanbul.