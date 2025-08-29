BUSINESS AND TECHNOLOGY
1 min di lettura
Türkiye inaugura il Teknofest a Istanbul, con un focus sul settore marittimo
Teknofest edizione Patria Blu mette in mostra potenza navale, tecnologia e cultura.
Türkiye inaugura il Teknofest a Istanbul, con un focus sul settore marittimo
Si prevede la partecipazione del Presidente Recep Tayyip Erdoğan alla giornata inaugurale. / AA
29 agosto 2025

Il festival di punta della tecnologia, aviazione e spazio della Türkiye, Teknofest, ha inaugurato un'edizione speciale dedicata al settore marittimo a Istanbul, mettendo in evidenza la forza navale e le innovazioni del paese.

L'evento di quattro giorni, noto come Patria Blu, è iniziato giovedì presso il Comando del Cantiere Navale di Istanbul. Anadolu è il partner globale per la comunicazione. Sebbene il festival sia iniziato giovedì, il pubblico potrà partecipare il 30 e 31 agosto.

Il Presidente Recep Tayyip Erdogan è atteso per partecipare durante il giorno di apertura.

Le competizioni sono una caratteristica chiave dell'evento e includono sfide per sistemi subacquei senza equipaggio, razzi subacquei e veicoli marittimi autonomi.

Suggerito

La Marina Turca sta inoltre esponendo alcune delle sue navi più avanzate, come la nave d'assalto anfibia TCG Anadolu, la fregata TCG Istanbul, la corvetta antisommergibile TCG Burgazada, la fregata TCG Orucreis, il posamine TCG Nusret, insieme ai sottomarini TCG Sakarya e TCG Hizirreis.

Oltre alla tecnologia militare, Teknofest Patria Blu offre esposizioni sulla storia e cultura marittima, esperienze interattive di realtà virtuale e una serie di conferenze.

Dopo l'evento, l'edizione principale di Teknofest si terrà dal 17 al 21 settembre presso l'Aeroporto Atatürk di Istanbul.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us