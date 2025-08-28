TÜRKİYE
Erdogan: La Türkiye è pronta a facilitare colloqui ad alto livello tra Ucraina e Russia
Erdogan ha sottolineato che la Türkiye continua i suoi sforzi per garantire che la guerra in Ucraina si concluda con una pace duratura.
Erdogan e Zelenskyy / AA Archive
28 agosto 2025

I presidenti di Türkiye e Ucraina hanno discusso delle relazioni bilaterali, del processo di pace tra Ucraina e Russia, oltre che di questioni regionali e globali, durante una conversazione telefonica.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha informato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky che Ankara sta monitorando da vicino i contatti in Alaska e Washington, secondo una dichiarazione pubblicata giovedì sulla piattaforma di social media turca NSosyal dalla Direzione delle Comunicazioni turca.

La telefonata è avvenuta poche ore dopo un attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 14 civili, inclusi bambini, colpendo aree residenziali e altre infrastrutture civili. Questo attacco ha suscitato una dura condanna da parte dei leader dell'UE e degli alleati occidentali.

Erdogan ha “sottolineato che la Türkiye continua i suoi sforzi per garantire che la guerra si concluda con una pace duratura,” si legge nella dichiarazione.

Ha inoltre “evidenziato che una soluzione equa alla guerra tra Ucraina e Russia è possibile, sottolineando la necessità di rafforzare i negoziati tra le due parti, ed ha espresso la disponibilità della Türkiye a fare tutto il possibile per facilitare contatti ad alto livello che possano aprire la strada alla pace.”

Erdogan ha anche osservato che, con l'instaurazione della pace, la Türkiye continuerà a contribuire alla sicurezza dell'Ucraina.

Durante la telefonata, Erdogan ha inoltre congratulato l'Ucraina per la sua Giornata dell'Indipendenza, ha riferito la direzione.

