L'Australia ha definito “ingiustificata” la decisione di Israele di annullare i visti dei rappresentanti australiani presso l'Autorità Palestinese.

In una dichiarazione, la Ministra degli Esteri Penny Wong ha affermato che la decisione israeliana rappresenta una “reazione ingiustificata” alla mossa dell'Australia di riconoscere la Palestina. Ha ribadito la posizione del suo Paese di continuare a collaborare con i partner internazionali per promuovere una soluzione a due stati, un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi.

La dichiarazione della Ministra Wong è arrivata dopo che Israele ha annullato i visti dei rappresentanti australiani presso l'Autorità Palestinese lunedì, in risposta alla decisione dell'Australia di riconoscere lo stato palestinese e di vietare l'ingresso di un politico israeliano di estrema destra.

Wong ha promesso che il suo Paese continuerà a proteggere le proprie comunità e a garantire la sicurezza di tutti gli australiani contro odio e violenze. Lunedì, il governo australiano ha annullato il visto del presidente della Commissione Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset, MK Simcha Rotman, vietandogli l'ingresso nel Paese per tre anni a causa del suo aperto sostegno allo spostamento dei palestinesi da Gaza e per aver definito i bambini palestinesi “nemici” di Israele.