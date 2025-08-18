POLITICA
2 min di lettura
Uomini armati uccidono sette persone in Ecuador in un'escalation di violenza tra bande
La polizia nazionale ha riferito che le vittime sono morte per ferite da arma da fuoco dopo che uomini armati mascherati hanno fatto irruzione in una sala da biliardo nel quartiere della vita notturna della città, a circa 150 chilometri a ovest della capitale Quito.
La polizia nazionale ecuadoriana ha riferito che le vittime sono morte per ferite da arma da fuoco dopo che uomini armati mascherati hanno fatto irruzione in una sala da biliardo a Santo Domingo. (Foto: AA) / AA
18 agosto 2025

A Santo Domingo, in Ecuador, un attacco armato avvenuto in una sala da biliardo ha causato almeno sette morti. La polizia, in una dichiarazione resa domenica, ha affermato che si tratta dell’ennesimo episodio nella catena di sanguinosi attacchi legati alla violenza delle bande che negli ultimi tempi ha travolto il Paese.

Nei filmati di una telecamera di sicurezza, diffusi sui social media ma non ancora verificati da fonti indipendenti, si vede un gruppo di aggressori con maschere nere sparare contro due uomini all’ingresso, per poi entrare nel locale e aprire il fuoco indiscriminatamente. È stato accertato che gli assalitori sono fuggiti poco prima dell’arrivo di una pattuglia di polizia sul luogo dell’attacco.

L’agguato è avvenuto a distanza di un mese da un massacro simile nella città costiera di General Villamil Playas, dove nove persone erano state uccise in un’altra sala da biliardo.

Un tempo considerato uno dei Paesi relativamente più tranquilli dell’America Latina, l’Ecuador si trova ora a dover fronteggiare un clima di violenza aggravato dall’uso dei suoi porti da parte dei cartelli della droga per il traffico di cocaina verso gli Stati Uniti e l’Europa.

Secondo i dati ufficiali, il tasso di omicidi nel Paese è passato da 6 ogni 100 mila abitanti nel 2018 a 38 ogni 100 mila nel 2024.

