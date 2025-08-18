A Santo Domingo, in Ecuador, un attacco armato avvenuto in una sala da biliardo ha causato almeno sette morti. La polizia, in una dichiarazione resa domenica, ha affermato che si tratta dell’ennesimo episodio nella catena di sanguinosi attacchi legati alla violenza delle bande che negli ultimi tempi ha travolto il Paese.

Nei filmati di una telecamera di sicurezza, diffusi sui social media ma non ancora verificati da fonti indipendenti, si vede un gruppo di aggressori con maschere nere sparare contro due uomini all’ingresso, per poi entrare nel locale e aprire il fuoco indiscriminatamente. È stato accertato che gli assalitori sono fuggiti poco prima dell’arrivo di una pattuglia di polizia sul luogo dell’attacco.

L’agguato è avvenuto a distanza di un mese da un massacro simile nella città costiera di General Villamil Playas, dove nove persone erano state uccise in un’altra sala da biliardo.